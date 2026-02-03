"Hemos llegado al límite": Más de 40 coordinadores digitales dimiten en Catalunya por la situación "insostenible" que denuncian

La plataforma Coordinadors Digitals en lluita lleva años alertando de que la situación de la Coordinación Digital en los centros educativos de Catalunya es "insostenible". Denuncian una falta de reconocimiento real (económico), la sobrecarga de trabajo, la insuficiente dotación horaria para llevar a cabo todo ese trabajo y la ausencia de recursos técnicos y humanos. Todo eso ha provocado que las condiciones laborales de este colectivo sean muy precarias y han iniciado una campaña de renuncias colectivas. El Departament d'Educació i Formació Professional (FP) confirma la dimisión de 40 coordinadores en el último mes y desde la plataforma aseguran que la cifra es mayor. "Hemos llegado al límite. Más de 100 que han presentado la denuncia, y muchos otros se lo están pensando porque tienen miedo a presentarla por si eso hace que la dirección del centro no les reclama el curso que viene", ha apuntado una portavoz del colectivo este martes en 'Els matins' de TV3. También los hay que han presentado la dimisión pero la dirección no se la ha aceptado, por lo que se han visto obligados a seguir en el cargo hasta final de curso.

El propio Parlament reconoció la Coordinación Digital como "cargo de especial responsabilidad", pero sus condiciones laborales siguen sin mejorar

El malestar de estos profesionales, que son profesores que acaban asumiendo, además de la docencia, el rol de informáticos, viene de lejos. Durante varios cursos, la plataforma ha trasladado esta problemática a las mesas sectoriales, al propio Departament e incluso al ámbito parlamentario, donde se reconoció la Coordinación Digital como cargo de especial responsabilidad. Incluso el propio Departament destaca su papel estratégico, pero la respuesta institucional continúa siendo claramente insuficiente a ojos de estos profesionales, que han decidido plantarse. Salieron también a la calle en las dos últimas manifestaciones del sector educativo, en noviembre y en enero, y estarán presentes en la huelga convocada para la semana que viene (el miércoles, 11 de febrero).

Transformación digital en precario

Desde la plataforma que ha iniciado la campaña de renuncias destacan que han llegado a esta situación por "la inacción reiterada del Departament". "No hay transformación digital posible sin recursos y sin un reconocimiento real de las personas trabajadoras que la hacen posible", señalan. Sus demandas son claras y hace mucho tiempo que están sobre la mesa de la conselleria: un reconocimiento efectivo de la Coordinación Digital como cargo de especial responsabilidad, la dotación horaria y retributiva ajustada a las funciones del puesto de trabajo y la incorporación de personal especializado y recursos técnicos en los centros (ellos son profesores, no informáticos).