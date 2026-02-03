Transfobia
Detienen a 14 jóvenes en Ontinyent por acosar, vejar y humillar a otro tras cambiarse de sexo
Los investigadores de la Policía Nacional confirmaron que "los autores agredían a la víctima tanto física como verbalmente, siempre de manera grupal para potenciar la intimidación hacia su persona"
José Luis G. Llagües
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Ontinyent a 14 jóvenes, de 15 a 20 años, como presuntos autores de los delitos de odio, quebrantamiento de condena, lesiones y amenazas, tras al parecer, "humillar, vejar y degradar a una persona por razón de transfobia". Los hechos comenzaron a producirse en el mes de junio de 2024 en diferentes ámbitos de la vida de la víctima, como el centro escolar al que asistía, lugares de ocio y celebraciones, perpetrándose estos hechos por jóvenes de su entorno en reiteradas ocasiones. Las fuentes consultadas confirman que los hechos se remontan a 2024 y están causadas por un cambio de sexo de la víctima.
"Así, agentes pertenecientes a la Comisaría Local de Ontinyent junto con el equipo de Extremismo Violento y Odio perteneciente a la Brigada Provincial de Información de Valencia, tras tener conocimiento de todo ello, comenzaron con la investigación, realizando todas las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los posibles autores", apuntan desde el Cuerpo Nacional de Policía.
Las mismas fuentes exponen que "los agentes pudieron constatar la información aportada por la víctima, demostrándose las agresiones grupales físicas y verbales, amenazas y humillaciones producidas hacia la persona afectada, para potenciar la intimidación ejercida sobre ella". Tras numerosas pesquisas, los investigadores identificaron y localizaron a los presuntos responsables, resultando ser 14 jóvenes de entre 15 a 20 años, los cuales fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de odio, quebrantamiento de condena, lesiones y amenazas.Los arrestados, uno con antecedentes policiales, han quedado en libertad, excepto uno de ellos, que a requerimiento de la Fiscalía de Menores fue trasladado a su disposición, decretándose su internamiento en un centro de menores.
El incidente fue analizado ayer, lunes dos de febrero, por el nuevo inspector jefe de la Policía Nacional de Ontinyent, Francisco Baselga, durante la entrega de bastón de mando. Baselga explicó que "los delitos de odio son uno de los frentes de batalla en los que vamos a trabajar en Ontinyent".
- Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
- 60 años de AP-7: del sueño interprovincial de Franco al debate pendiente sobre su financiación
- Chequeo a la AP-7: la gran autopista del Mediterráneo acumula más de 100 desperfectos en el asfalto
- Catalunya quiere eliminar la veda del jabalí y permitir la caza todo el año
- El sector logístico apuesta por duplicar las vías porque es “grave” que las mercancías circulen por la red de Rodalies
- Vall d'Hebron realiza el primer trasplante de cara del mundo con una donante fallecida por eutanasia: 'Ya puedo tragar y hablar
- Indignación entre los usuarios de la R4 en Manresa: 'En el trabajo lo entienden, pero ya empiezan a estar hartos
- Cuenta atrás para el despegue de la misión Artemis II: esta semana la humanidad se prepara para volver a la Luna tras 54 años de ausencia