El centro de control de Rodalies cae al menos seis veces en los últimos dos meses

Dos nuevas caídas del Centro de Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona han vuelto a paralizar este martes toda la red de trenes de Rodalies, Media Distancia y Regionals. La crisis se ha producido a primera hora de la mañana, pero ha trastocado el servicio durante toda la jornada. Con estas dos incidencias, ya ascienden al menos a seis los fallos que han colapsado el sistema de gestión ferroviaria en los dos últimos meses. Más allá de este martes, otros dos ocurrieron el 26 de enero –la mañana en la que Rodalies debía retomar una cierta normalidad tras el apagón de la semana anterior–; otro se registró el día 20, horas antes del accidente de Gelida, y una más tuvo lugar a principios de diciembre. ¿Qué está ocurriendo con el CTC?

Esta mañana, a las 7.10 horas, todos los trenes se pararon de forma inmediata allí donde se encontraban. Y los chats de usuarios prendieron fuego: “Parados a la salida de El Clot”. “Nosotros plantados sin movernos en Mollet”. “Aquí también, nos dicen que ha caído el sistema de señalización”. La megafonía en la Estació de Sants informó de la suspensión de todas las líneas, lo que generó un gran desconcierto. Aún más cuando, al cabo de apenas cinco minutos, se aseguró que todo volvía a funcionar. Solo dio tiempo a un pequeño suspiro, puesto que, acto seguido, el sistema volvió a fallar.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se instala en Catalunya para pilotar la crisis a petición del Govern

Semáforos en rojo

Según las explicaciones de Adif, las pantallas que permiten monitorizar la posición de los trenes se congelaron. Ante la pérdida del control sobre la circulación, todos los semáforos de la red se ponen inmediatamente en rojo y los convoyes paran allí donde se encuentren. Es la fórmula para evitar cualquier posible riesgo.

Lo cierto es que lo mismo ocurrió el 26 de enero, cuando también se produjo una doble caída. También hubo una incidencia de este tipo a las tres de la tarde del fatídico 20 de enero, día del accidente de Gelida que acabó desatando el caos de Rodalies. Y otra más el pasado 4 de diciembre. En todos los casos, la caída del centro de control, de tan solo unos minutos, paralizó toda la red de Rodalies, Media Distancia y Regionals y trastocó la circulación en Catalunya en las siguientes horas.

Siemens, en el foco

Además del Centro de Control de la Estació de França, Adif cuenta con una duplicación del gestor en la Estació de Sants que debe suplir al primero en caso de caída del sistema. En ninguno de los casos ha llegado a cumplir su función. “Debe investigarse por qué no han funcionado y si el motivo es el mismo en todos los casos”, señalan fuentes de Adif.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, tras pedir disculpas a los usuarios, este martes ha vuelto a responsabilizar de la incidencia a Siemens, proveedora del 'software', a la que ha reclamado explicaciones. La compañía ha declinado realizar cualquier declaración a EL PERIÓDICO.

Al igual que Adif, Ferrocarrils de la Generalitat y el metro de Barcelona cuentan con el mismo 'software' ubicado en dos emplazamientos distintos. Si sucede algo en uno de ellos, se cuenta con el segundo centro de control. Se da la circunstancia de que Adif, que contaba con este sistema de emergencia desde hace tres años, finalmente lo activó meses atrás.

Despacho permanente

Esta debía ser, una vez más, la semana de la recuperación del servicio de Rodalies, y la realidad es que la crisis arrecia. A los fallos del sistema de gestión de los trenes, se suman retrasos generalizados, trenes que no pasan, un servicio alternativo de transporte que no cumple las expectativas de los usuarios y el efecto en la actividad industrial de la paralización del tráfico de mercancías por ferrocarril. Y, para coronar, lejos del restablecimiento, el lunes se anunció la detección de nuevos puntos a revisar en la red ferroviaria.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha vuelto a Catalunya para instalarse en un despacho en la Delegación del Gobierno. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamado su presencia de forma permanente hasta que el sistema se restablezca.

Frentes abiertos

De hecho, hay muchos frentes abiertos: la adecuación de toda la infraestructura; el restablecimiento de las relaciones con el colectivo de maquinistas, que irá a la huelga del 9 al 11 de febrero en toda España, así como la recuperación de la cada vez más débil confianza de los usuarios de Rodalies, que también se manifestarán el próximo sábado en Barcelona.

Para ello resulta fundamental en estos momentos responder a las necesidades de movilidad de la población. En este sentido, el Ejecutivo catalán ha aprobado la contratación de 230 autobuses más para el servicio de buses interurbanos. Asimismo, respondiendo a su reclamación, Renfe establece desde este miércoles un refuerzo por carretera entre Mollet y Martorell (paralelo a la línea R8) y lo amplía hasta Granollers. También ha anunciado una mejora de la conexión entre Barcelona y Valls y estudiará ampliar la oferta de autobuses desde Vic hasta Puigcerdà.