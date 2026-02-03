Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Leonardo

Más de 40 carreteras afectadas por la nieve, tres de la red principal en Ourense, León y Segovia

La DGT recomienda a los conductores que vayan a desplazarse que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las vías

Una nevada reciente cubre una autovía a su paso por Salamanca.

Una nevada reciente cubre una autovía a su paso por Salamanca. / EFE

EFE

La borrasca Leonardo sigue afectando este martes a 43 carreteras, tres de ellas de la red principal, en concreto, la A-52 en A Canda (Ourense), la A-6, en Combarros (León) y la A-1, en Carabias (Segovia), transitables con precaución, según informa la General de Tráfico (DGT).

A causa de la nieve, 13 vías secundarias permanecen cortadas: A-395 y A-4025, en Sierra Nevada, las dos en Granada; LN-8, en El Quempu, y SD-2, en Saliencia, ambas en Asturias; ZA-103, en Sanabria (Zamora); DSA-180, en La Hoya, y la DSA-191, en Candelario, las dos en Salamanca. En Navarra están cerradas NA-211, en Pikatua, NA-2012, en Irati y NA-137, en Izaba; y en Cáceres CC-224, en Hervás, CC-242, en Piornal y CC-437, en Pico Villuercas.

Además, aun hay 17 carreteras secundarias cerradas al tráfico por lluvias, 11 de ellas en la provincia de Cádiz: CA-3102, en Jerez de la Frontera, CA-3104, en Guadalcacín, CA-3110, en La Ina, CA-3113, en El Portal, CA-4107, en Torrecera, CA-5101, en Gibalbín, CA-6101, en Bornos, CA-6105, en Los Barrancos, CA-6200, en Alcalá de los Gazules, CA-9101, en Olvera, y CA-9120, en Torre Alháquime. También debido a la lluvia están cerradas CC-146, en Zarza la Mayor (Cáceres), LE-4519, en San Feliz de Torío (León), GC-606, en El Carrizal (Gran Canaria), CO-4207, en Malabrigo (Córdoba), A-336, en Anzola (Granada) y MA-8302, en Estepona (Málaga).

Tráfico recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca. La DGT recuerda que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.

Las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y Gelida ya pueden solicitar las ayudas en la sede electrónica de Transportes

Un equipo europeo rompe el límite de la microscopía óptica y observa átomos con luz

Las ZBE de Catalunya seguirán suspendidas ante la prolongación de la crisis de Rodalies

Dos caídas del centro de control de Adif han paralizado los trenes de Rodalies

Los familiares de las víctimas y los heridos de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida ya pueden solicitar las ayudas estatales

La genética explica casi la mitad de la esperanza de vida humana, según un estudio científico

Un tercio de los adolescentes de 15 a 18 años ha tenido relaciones sexuales coitales: el 13,2% comenzó a los 13 años o antes

El World AI Cannes Festival reunirá a más de 10.000 participantes el 12 y 13 de febrero en Cannes