La UAB estrenará el doble grado en Psicología y Criminología en el curso 2026-2027

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) organiza las jornadas de puertas abiertas de este año los días 4 y 5 de febrero, de forma presencial, y el 6 de febrero en línea. Habrá cerca de 400 charlas en todos los centros de la universidad y se presentarán novedades académicas del curso 2026-2027, entre ellas que la UAB impartirá el nuevo doble grado en Psicología y Criminología, que el grado en Estudios de Asia Oriental ofrecerá una nueva especialización en coreano y que dos grados del ámbito humanístico vivirán una profunda renovación: el grado en Humanidades y Gestión de la Cultura y el grado en Historia. El próximo curso, además, la UAB dejará de repartir una carpeta al alumnado y la sustituirá por una bolsa de tela.

Será la primera vez que la UAB ofrecerá el grado en Psicología + grado en Criminología, una doble titulación pionera que formará a profesionales especializados en la intervención en casos de violencia y riesgo, especialmente en los ámbitos de la violencia hacia la infancia, la violencia sexual, la intervención en familias en situación de riesgo, la violencia machista y el acoso, entre otros. Desde la UAB subrayan que "los estudiantes se formarán en una visión integral del ámbito criminológico y en la comprensión de la conducta humana para entender los fenómenos de la conducta violenta y la intervención con infractores y víctimas". Será un doble grado de 366 créditos ECTS (seis cursos académicos), tendrá 20 plazas de nuevo acceso y parte de la docencia se impartirá en inglés. Se trata de una formación eminentemente interdisciplinar que se impartirá en la Facultad de Psicología y Logopedia y en la Facultad de Derecho.

Por otro lado, el grado en Estudios de Asia Oriental, que se imparte desde hace años en la UAB con la posibilidad de especializarse en lengua y cultura de China y Japón, ampliará sus plazas y contará con una nueva especialidad en coreano que quiere responder a la creciente importancia de las relaciones con Corea del Sur. Se ofrecerán 90 plazas de nuevo acceso, 30 para cada una de las especialidades (japonés, chino y coreano). Por lo tanto, a partir del curso 2026-2027 la UAB formará a la primera promoción de 30 especialistas en intermediación en relaciones comerciales, políticas, culturales y lingüísticas con Corea, que encontrarán salidas profesionales en la consultoría y el análisis para corporaciones transnacionales, el sector turístico o el mundo diplomático, entre otros. El grado ofrece posibilidades de movilidad estudiantil y se beneficia de la colaboración que la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB mantiene desde hace años con instituciones oficiales de China (Instituto Confucio de Barcelona), Japón (Fundación Japón) y Corea del Sur (Instituto Sejong de Barcelona).

Además, dos carreras del ámbito humanístico vivirán una profunda renovación. El grado en Humanidades y Gestión de la Cultura preparará a los estudiantes para gestionar proyectos y eventos culturales sostenibles e inclusivos y para impulsar la democratización de la cultura. Está enfocado a los sectores profesionales de la gestión de entidades culturales públicas y privadas, los servicios culturales, la creación de espacios virtuales o el turismo, entre otros.

Y el grado en Historia, en un momento en el que existe más necesidad que nunca de profesionales con capacidad crítica y un conocimiento profundo de los procesos históricos, ampliará su abanico de asignaturas optativas y posibles especializaciones para reforzar las salidas profesionales en ámbitos como el diseño de políticas de responsabilidad social, la gestión y conservación del patrimonio, la archivística y la documentación o el mundo educativo. Ambas titulaciones se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras.

De la carpeta a la bolsa

A partir del curso 2026-2027, la UAB dejará de repartir una carpeta al alumnado y la sustituirá por una bolsa de tela reutilizable. "La iniciativa responde a los nuevos hábitos del alumnado, a la reducción del uso del papel y al compromiso de la universidad con la sostenibilidad y la utilidad de los materiales promocionales", señalan desde el campus.

Durante muchos años, la carpeta de la UAB ha sido uno de los elementos más emblemáticos de la imagen de la Universidad. Su presencia bajo el brazo del alumnado en el transporte público y en la calle la convirtió en un símbolo compartido por miles de personas. A raíz de la pandemia y de la progresiva digitalización de la docencia, sin embargo, el uso de la carpeta (y del papel en general) ha disminuido de manera notable.