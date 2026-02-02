Trànsit intensifica la vigilancia de las situaciones de riesgo contra los peatones en municipios

Durante esta semana, el Servei Català de Trànsit junto a las policías locales de varios municipios catalanes harán una campaña preventiva específica para reforzar la seguridad de los peatones en los entornos urbanos. El objetivo es poner corregir comportamientos de conductores y peatones para evitar situaciones de riesgo en la calle.

Por un lado, se controlarán infracciones de conducción que ponen en peligro a los peatones, como no respetar los semáforos en rojo, no detenerse correctamente en los pasos de cebra o circular a velocidades inadecuadas en zonas pacificadas. Paralelamente, la campaña también tiene como objetivo corregir comportamientos no reglamentarios de los propios peatones, como cruzar fuera de los pasos habilitados o irrumpir en la calzada sin garantizar que la maniobra sea segura.

En la última edición de esta campaña coordinada, realizada el año pasado en el mismo periodo, se interpusieron 1.975 denuncias, de las cuales 868 correspondieron a conductas antirreglamentarias de peatones, 648 por no respetar los semáforos y 459 por no detenerse ante los pasos de peatones.

El año pasado 29 peatones perdieron la vida en Catalunya, dos más que en 2024. De estas víctimas, 17 accidentes mortales tuvieron lugar en zona urbana y 12 en vías interurbanas, lo que demuestra que el riesgo está presente tanto dentro de las ciudades como en las carreteras.

Noticias relacionadas

Con esta campaña Trànsit y los ayuntamientos instan a "fomentar una movilidad más segura, respetuosa y responsable, recordando que la protección de los peatones es una prioridad y una responsabilidad compartida".