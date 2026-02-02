Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seguridad vial

Trànsit intensifica la vigilancia de las situaciones de riesgo contra los peatones en municipios

En colaboración con las policías locales controlarán que se respeten las señales y la velocidad en zonas pacificadas

Uno de cada cinco fallecidos en un accidente de tráfico es un peatón

Un peatón cruza por la plataforma única cerca de las jardineras colocadas en verano para impedir que los coches salgan del párking de Francesc Cambó por el paso de peatones.

Un peatón cruza por la plataforma única cerca de las jardineras colocadas en verano para impedir que los coches salgan del párking de Francesc Cambó por el paso de peatones. / Elisenda Pons

Germán González

Germán González

Barcelona
Durante esta semana, el Servei Català de Trànsit junto a las policías locales de varios municipios catalanes harán una campaña preventiva específica para reforzar la seguridad de los peatones en los entornos urbanos. El objetivo es poner corregir comportamientos de conductores y peatones para evitar situaciones de riesgo en la calle.

Por un lado, se controlarán infracciones de conducción que ponen en peligro a los peatones, como no respetar los semáforos en rojo, no detenerse correctamente en los pasos de cebra o circular a velocidades inadecuadas en zonas pacificadas. Paralelamente, la campaña también tiene como objetivo corregir comportamientos no reglamentarios de los propios peatones, como cruzar fuera de los pasos habilitados o irrumpir en la calzada sin garantizar que la maniobra sea segura.

En la última edición de esta campaña coordinada, realizada el año pasado en el mismo periodo, se interpusieron 1.975 denuncias, de las cuales 868 correspondieron a conductas antirreglamentarias de peatones, 648 por no respetar los semáforos y 459 por no detenerse ante los pasos de peatones.

El año pasado 29 peatones perdieron la vida en Catalunya, dos más que en 2024. De estas víctimas, 17 accidentes mortales tuvieron lugar en zona urbana y 12 en vías interurbanas, lo que demuestra que el riesgo está presente tanto dentro de las ciudades como en las carreteras.

Con esta campaña Trànsit y los ayuntamientos instan a "fomentar una movilidad más segura, respetuosa y responsable, recordando que la protección de los peatones es una prioridad y una responsabilidad compartida".

TEMAS

