Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil

Catalunya activa avisos por vientos huracanados ante el riesgo de rachas de entre 70 y 100 km/h

Nieve en la estación de esquí de Vallter (Ripollès, Girona).

Nieve en la estación de esquí de Vallter (Ripollès, Girona). / Patricia López Avilés

Inés Sánchez

Jordi Grífol

Tras las borrascas Joseph y Kristin, Meteocat ha activado avisos hasta como mínimo el domingo ante el riesgo de vientos en Catalunya que podrían superar los 70 kilómetros por hora en una quincena de comarcas catalanas. Por su parte, Aemet pronostica incluso que en algunos puntos, como el litoral y prelitoral de Tarragona, el sábado podrían registrarse vientos de hasta 100 km/h. Protecció Civil ha activado todos los protocolos ante este tipo de fenómenos y pide a la población extremar las precauciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo en Barcelona y resto de Catalunya.

