Los usuarios de la R3 tardan tres horas y media en hacer el viaje Puigcerdà-Vic, el doble que en tren

Los usuarios de la R3 de Rodalies viven con resignación el hecho de tener que cambiar el tren por el bus para poder desplazarse entre Puigcerdà y Barcelona. Una decena de viajeros han optado este lunes por coger el transporte alternativo por carretera en la frecuencia de las 8:33 horas, que ha salido con puntualidad. Esta es una de las siete expediciones diarias por sentido que ofrece Renfe y que prestan servicio hasta Vic en un tiempo de unas tres horas y media, casi el doble de lo que se tarda en hacer el mismo trayecto en tren. Una vez llegados a la capital de Osona, tienen que coger otro bus para poder llegar a su destino. La estación de Fabra i Puig de Barcelona es la última parada del trayecto, punto en el que los usuarios pueden enlazar con la R4.

Shelly Massaneiro es una de las personas que ha optado por ir de Puigcerdà a Barcelona con el transporte alternativo por carretera que ofrece Renfe. Explica que se desplaza por motivos de trabajo y que el trayecto que tendrá que hacer será "farragoso". "Es demasiado tiempo y demasiados transbordos que no tocaría" en una situación "normal", concluye.

Cabe tener en cuenta que el trayecto por carretera pasa por la collada de Toses, en la N-260, hecho que implica que para llegar hasta Ribes de Freser (Ripollès) se tarda casi dos horas, el doble que hacerlo en tren.