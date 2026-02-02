Malestar entre los usuarios de la R1 de Rodalies en Maçanet, aún dependientes del bus: "Cada día es la misma historia"

Malestar entre los usuarios de Rodalies en la estación de Maçanet-Massanes (Selva) por tener que seguir dependiendo del enlace con bus con Blanes. Los pocos usuarios que se han acercado este lunes se mostraban resignados y todos esperan poder recuperar completamente el servicio "lo antes posible". Noemí Rocamora tiene que viajar a Barcelona y coge el tren cada día y lamenta que "todavía estemos así". "Cada lunes nos dicen que se restablece el servicio y cada lunes nos encontramos con la misma historia", se queja. Además, el retraso de algunos trenes ha hecho que el bus tuviera que esperar más tiempo antes de hacer el viaje hacia Blanes y esto ha generado aún más malestar entre los que llegaban antes. "Que se coordinen con los trenes", decía un usuario.

Poca sorpresa entre los usuarios de Rodalies en la estación de Maçanet-Massanes al comprobar que tenían que seguir haciendo el viaje en bus hasta Blanes. La gran mayoría se resignaba, si bien muchos mostraban "indignación". Es el caso de Noemí Rocamora, que no se cree "nada" de lo que dice el Govern cuando anuncian un retorno a la normalidad. Además, Rocamora lamenta que "haya tenido que pasar lo que ha pasado" para que se haga una inversión en Rodalies y una revisión del estado de las infraestructuras.

Quien también se muestra muy contrariado es Marcelo Medano. Él trabaja en Tordera (Maresme) y cada día se desplaza desde Barcelona, donde vive. Explica que desde que empezaron los problemas en Rodalies llega entre media hora y una hora tarde al trabajo. Además, Medano se queja de que "tampoco hay coordinación entre el tren y el bus". De hecho, el primer autobús que se ha acercado a recoger pasajeros en la estación este lunes ha esperado durante cerca de media hora a que llegara un tren que venía de Figueres y que iba con retraso. "Ojalá se coordinaran y así podríamos llegar más o menos a la hora, pero tampoco. Esperamos que los que gestionan todo esto lo hagan mejor. Tampoco sacaremos nada de enfadarnos", señala Medano.

Perder la fe

Otra usuaria, Anastasia Opanenko, admite que ya ha perdido "la fe en los trenes". "Cada día no sabes qué pasará, y solo espero que vuelva a la normalidad lo antes posible, pero yo ya no me creo nada", recalca. Es más, Opanenko indica que hay compañeras suyas que han dejado de coger Rodalies por la falta de fiabilidad en el servicio.

Asimismo, otros pasajeros como José Manuel Martínez critican que la información que da Renfe y Adif después no se corresponde con la realidad. "Vengo de Sant Celoni. Anoche en internet te salía que habría un D14, pero esta mañana ha desaparecido. Tengo que ir al médico, me he despertado antes porque sabía que los trenes no circulaban bien, pero, aun así, voy tarde", lamenta.