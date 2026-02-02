Caos ferroviario
Malestar entre los usuarios de la R1 de Rodalies en Maçanet, aún dependientes del bus: "Cada día es la misma historia"
La afluencia de pasajeros en la estación baja, pero los que vienen lo hacen resignados y asumiendo los retrasos
Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Nuevas incidencias y principales líneas afectadas este lunes
Malestar entre los usuarios de Rodalies en la estación de Maçanet-Massanes (Selva) por tener que seguir dependiendo del enlace con bus con Blanes. Los pocos usuarios que se han acercado este lunes se mostraban resignados y todos esperan poder recuperar completamente el servicio "lo antes posible". Noemí Rocamora tiene que viajar a Barcelona y coge el tren cada día y lamenta que "todavía estemos así". "Cada lunes nos dicen que se restablece el servicio y cada lunes nos encontramos con la misma historia", se queja. Además, el retraso de algunos trenes ha hecho que el bus tuviera que esperar más tiempo antes de hacer el viaje hacia Blanes y esto ha generado aún más malestar entre los que llegaban antes. "Que se coordinen con los trenes", decía un usuario.
Poca sorpresa entre los usuarios de Rodalies en la estación de Maçanet-Massanes al comprobar que tenían que seguir haciendo el viaje en bus hasta Blanes. La gran mayoría se resignaba, si bien muchos mostraban "indignación". Es el caso de Noemí Rocamora, que no se cree "nada" de lo que dice el Govern cuando anuncian un retorno a la normalidad. Además, Rocamora lamenta que "haya tenido que pasar lo que ha pasado" para que se haga una inversión en Rodalies y una revisión del estado de las infraestructuras.
Quien también se muestra muy contrariado es Marcelo Medano. Él trabaja en Tordera (Maresme) y cada día se desplaza desde Barcelona, donde vive. Explica que desde que empezaron los problemas en Rodalies llega entre media hora y una hora tarde al trabajo. Además, Medano se queja de que "tampoco hay coordinación entre el tren y el bus". De hecho, el primer autobús que se ha acercado a recoger pasajeros en la estación este lunes ha esperado durante cerca de media hora a que llegara un tren que venía de Figueres y que iba con retraso. "Ojalá se coordinaran y así podríamos llegar más o menos a la hora, pero tampoco. Esperamos que los que gestionan todo esto lo hagan mejor. Tampoco sacaremos nada de enfadarnos", señala Medano.
Perder la fe
Otra usuaria, Anastasia Opanenko, admite que ya ha perdido "la fe en los trenes". "Cada día no sabes qué pasará, y solo espero que vuelva a la normalidad lo antes posible, pero yo ya no me creo nada", recalca. Es más, Opanenko indica que hay compañeras suyas que han dejado de coger Rodalies por la falta de fiabilidad en el servicio.
Asimismo, otros pasajeros como José Manuel Martínez critican que la información que da Renfe y Adif después no se corresponde con la realidad. "Vengo de Sant Celoni. Anoche en internet te salía que habría un D14, pero esta mañana ha desaparecido. Tengo que ir al médico, me he despertado antes porque sabía que los trenes no circulaban bien, pero, aun así, voy tarde", lamenta.
- Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
- El tráfico de la AP-7 aumenta el 70% desde la supresión de los peajes: ¿cómo frenar el deterioro de una autopista al límite?
- La Generalitat contrata 61 autobuses para reforzar los servicios interurbanos ante la incertidumbre de Rodalies
- Chequeo a la AP-7: la gran autopista del Mediterráneo acumula más de 100 desperfectos en el asfalto
- 60 años de AP-7: del sueño interprovincial de Franco al debate pendiente sobre su financiación
- Armando del Rey, el superviviente de la tribu del salto base que perdió a sus cuatro amigos: 'Siempre tengo ganas de saltar, es lo que soy
- Así es la tragedia real que relata la película 'La Fiera': cuatro paracaidistas de la tribu del catalán Álvaro Bultó fallecieron saltando
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio