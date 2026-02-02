Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Horarios e incidencias en Renfe

Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía entre Gelida y Martorell. A consecuencia de esto, ha habido interrupciones del servicio ferroviario, paros de maquinistas y reuniones con el Govern y el Ministerio de Transportes para reparar los tramos considerados peligrosos y reanudar el servicio.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre las consecuencias de este accidente ferroviario. La autopista AP-7 permanecerá cortada al menos una semana más en sentido sur hasta que se repare completamente el talud que se derrumbó. El servicio ferroviario funcionará aún con alteraciones al menos hasta el lunes.

Adif sigue trabajando Todo ello en un contexto en el que el personal de Adif sigue trabajando en 31 puntos de la red de Rodalies, repartidos por todas las líneas. Los trabajos se centran sobre todo en la protección de taludes y trincheras y en el acondicionamiento de la vía. "En función de la evolución de los trabajos, se pondrá la infraestructura a disposición de la administración titular del servicio y del operador para la normalización progresiva", ha dicho el gestor ferroviario en un comunicado, donde también ha detallado que las obras se están coordinando con la Generalitat, Renfe y los maquinistas.

Más lineas En el R4, el servicio será mixto: habrá trenes entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia y entre Martorell Central y Terrassa Nord, mientras que los tramos Sant Sadurní d'Anoia-Martorell Central y Terrassa Nord-Manresa funcionarán en autobuses. El R7 y el R8 operarán íntegramente con servicio alternativo por carretera. En el caso del R7, la afectación es causada por las obras en Montcada Bifurcació, mientras que en el R8 los autocares cubrirán el trayecto entre Martorell y Mollet Sant Fost, con enlace con los trenes del R2 Nord. En cuanto a las líneas de Lleida, la RL4 mantendrá el servicio ferroviario entre Lleida y Cervera, pero el tramo hasta Manresa se realizará en transporte alternativo. En el R13 y el R14, el servicio será en tren entre Lleida y Vinaixa, mientras que a partir de este punto los viajeros continuarán el trayecto en bus hasta Sant Vicenç de Calders, en el caso del R13, y hasta Reus, en el del R14. El R15 circulará en tren entre Barcelona estación de França y Reus, con servicio alternativo por carretera entre Reus y Ribarroja d'Ebre. En la RT1, el servicio ferroviario se mantendrá entre Tarragona y Reus, mientras que el tramo hasta la Plana de Picamoixons se cubrirá con autobuses. Por último, las líneas R11, R16 y R17 funcionarán con normalidad en todo su recorrido.

¿Cómo quedan las líneas? En la línea R1, el servicio se mantendrá en tren entre Hospitalet de Llobregat y Blanes, mientras que el tramo entre Blanes y Maçanet-Massanes se cubrirá en transporte alternativo. A partir de ahí, el RG1 mantendrá la circulación en tren entre Maçanet-Massanes y Portbou. La R2 Nord circulará con la oferta habitual en tren, pero en la R2 Sud, en cambio, habrá dos trenes por hora y sentido, con refuerzos puntuales entre Vilanova y la Geltrú y Barcelona, por una incidencia en la infraestructura entre Bellvitge y Sants que limita la capacidad operativa. La línea R3 prestará servicio alternativo por carretera entre Fabra y Puig (Barcelona) y Puigcerdà, derivado de las obras programadas de desdoblamiento de vía que se ejecuten desde octubre.

150 autobuses Renfe ha desplegado un total de 150 autobuses para cubrir los tramos afectados por las obras y ha activado un plan especial de comunicación con cerca de 700 informadores en las estaciones de Rodalies. Además, continuarán vigentes los nuevos servicios especiales gratuitos de Media Distancia por la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Lleida con cuatro servicios adicionales. Con todo, el operador asegura que "garantizará la movilidad con los servicios que funcionan, los que vuelven a abrir y con planes alternativos de transporte". De hecho, ha previsto un servicio de bus complementario entre Figueres y Portbou a pesar de la reapertura de la línea. Asimismo, la Generalitat ha contratado a 61 nuevos buses para reforzar el servicio interurbano a partir del lunes, por lo que la flota por la crisis ferroviaria pasará de los 169 vehículos actuales a los 230 gracias a buses que se han incorporado de diferentes puntos de España.

Rodalies mantiene para este lunes servicios alternativos en 11 líneas y sólo recupera trenes en el tramo Figueres-Portbou Barcelona-Rodalies de Catalunya mantendrá para este lunes los servicios alternativos por carretera que ya estaba ofreciendo en los últimos días en once líneas. Según ha informado en un comunicado, sólo recuperará los trenes en el R11 en el tramo de Figueres en Portbou. Así, las líneas que tendrán algún tramo con transporte alternativo por carretera serán el R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 y RT1. En estos casos, el servicio ferroviario se combinará con buses para garantizar los desplazamientos. Por otra parte, las líneas R2 Norte, R2 Sur, R11, R16 y R17 ofrecerán servicio exclusivamente en tren. El anuncio se produce después de que Adif haya explicado que sigue trabajando en 31 puntos de la red.

Sin información sobre los tramos reabiertos este lunes A las 20.30 horas del domingo antes de la supuesta vuelta a la "normalidad este lunes", Rodalies todavía no ha hecho públicos los servicios de mañana. Pese a que el Govern anunció el martes pasado que este lunes el servicio volvería a la normalidad, Adif todavía no ha terminado las obras urgentes para reabrir todos los tramos cerrados.

Tres líneas de Rodalies sufren retrasos de más de 20 minutos por limitaciones de velocidad Tres líneas de Rodalies, la R2 Sud, la R4 y la R15, acumulan este domingo retrasos que superan los 20 minutos de media debido a las limitaciones de velocidad que se han impuesto desde las seis de la mañana. Según ha informado Rodalies, a la hora de actualizar el estado de su servicio a las 13.00 horas, la R2 Sud y la R4 entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia circulan con demoras de 20 minutos de media. Además, en la R15 se circula con retrasos que superan los 25 minutos de media. El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, afirmó ayer que este lunes estará garantizada la movilidad en la red ferroviaria catalana, con trenes o autobuses como servicio alternativo, aunque no ha concretado qué parte de la red de Rodalies se podrá reabrir, tras la crisis en este servicio a raíz del accidente mortal de Gelida (Barcelona).

Refuerzo de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya El Govern ha confirmado este domingo que mantiene el refuerzo del servicio de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en las líneas Barcelona–Vallès y Llobregat–Anoia (entre Barcelona y Martorell).

El servicio de Rodalies será gratuito por un mes Tras dos semanas de caos, el Govern mantiene el servicio de Rodalies gratuito por un mes.