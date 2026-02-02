La crisis de Rodalies paraliza ya el 80% del tráfico internacional de mercancías en Catalunya

El bloqueo ferroviario en Catalunya va acumulando repercusiones día tras día, traducidas en cifras que reflejan la magnitud del impacto sobre el transporte internacional de mercancías. LFP Perthus, la gestora de la línea que une Figueres y Perpinyà, por donde circulan los trenes procedentes del puerto de Barcelona, señala que desde el día 21 —cuando se inició la crisis tras el accidente mortal en la R4 de Rodalies en Gelida— y hasta este lunes a mediodía deberían haber circulado 155 convoyes. Sin embargo, ya se han suprimido 122 (el 80%) y solo 33 han podido circular.

Adif y la Generalitat esperan saber esta semana cuándo podrán habilitar una vía en el túnel de Rubí y otra en la R4 en Gelida

Estos se corresponden únicamente a los convoyes con origen y destino en La Llagosta, que pueden evitar el túnel de Rubí, cerrado desde el día siguiente al accidente de Gelida, un suceso que ha trastocado por completo el tráfico ferroviario en Catalunya. Continúan sin salida gran cantidad de mercancías con origen y destino Francia, Alemania, Bélgica, Polonia y Austria.

Están afectadas sectores variados desde el cava, cárnico y agroalimentario, hasta el automóvil, la siderurgia y el transporte de mercancías peligrosas. "La situación es desesperante"

La preocupación en el Port de Barcelona cada día va a más, como han admitido este lunes desde el nodo logístico marítimo. Los técnicos están intentando encontrar y proponer soluciones, puesto que la conexión internacional a través de la línea de la costa en horas nocturnas no es para nada suficiente.

Pymes y grandes empresas

Ante el bloqueo, y de manera inmediata, las empresas están redirigiendo las mercancías al transporte por carretera. Con todo ello, el sector del tráfico de mercancías subraya que está en crisis algo esencial: conseguir subir al ferrocarril las mercancías y los camiones que circulan por la AP-7 hacia la frontera.

"La situación es de caos", explica Enric Ticó, presidente de la federación empresarial que representa a los operadores logísticos en España, la Federación Española de Transitarios (FETEIA-OLTRA). El impacto del parón alcanza tanto a pequeñas como a medianas y grandes empresas. La patronal, explica, recibe consultas de forma continuada. "Están afectadas compañías del sector del cava, cárnico y agroalimentario, así como del automóvil, la siderurgia y el transporte de mercancías peligrosas. Son muchas y la situación es desesperante", asegura.

Para salir del paso, muchas empresas están redirigiendo las mercancías al transporte por carretera

Ticó lamenta la falta acumulada de inversiones de Adif para poner al día la infraestructura, pese a las numerosas advertencias realizadas desde distintos sectores económicos y empresariales. "Es urgente resolver este problema. Esto afecta a la reputación internacional del Port de Barcelona y a todo el servicio de transporte de mercancías", abunda.

En el lado francés, tras la acumulación de trenes de la semana pasada en la estación de mercancías de Le Soler, "si los convoyes no se dirigen a La Llagosta ya no los dejan acceder", inciden desde LFP Perthus.

Solución: vía única en Rubí

Adif trabaja para poder ejecutar actuaciones de emergencia en el túnel de Rubí que permitan por lo menos la circulación en vía única. El objetivo es que "aunque no pasen trenes con pasajeros por este tramo de la línea R8, sí lo puedan hacer los de mercancías", explican fuentes de la Generalitat.

En una obra licitada bajo emergencia, se trabaja para que durante esta semana se pueda saber cómo realizar los trabajos de reparación y al menos conocer cuándo se podrá restablecer la circulación.

A este punto se suma también el tramo de la R4 afectado por el accidente de Gelida, que en este caso incapacita la circulación de mercancías también hacia Tarragona, Zaragoza y el resto de la Península. Aquí se trabaja también para establecer al menos una de las dos vías, a la espera de cómo avanzan las tareas sobre el muro y la autopista que se realizan desde Carreteras del Estado.

Diferencia entre operadores

En cualquier caso, por las líneas que Adif mantiene abiertas entre Tarragona y Zaragoza —R13, R14 y R15— sí están circulando trenes operados por compañías ferroviarias como Captrain y Continental. En cambio, Renfe Mercancías y las empresas que alquilan locomotoras a esta operadora no están prestando servicio en estos trayectos debido a la negativa de los maquinistas a operar, según indican fuentes conocedoras de la situación.

Es por ello que el Port de Tarragona pasó a principios de esta crisis de tener totalmente paralizada la actividad por ferrocarril a poder operar, a finales de la semana pasada, la mitad del tráfico previsto. Aún así, las principales restricciones se centran en su comunicación hacia Barcelona.