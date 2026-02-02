Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CatalunyaEpsteinRodaliesCiberataque HaciendaRegularización migrantesDía marmota 2026Ter StegenBarcelonaBoeingDonald TrumpEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 3 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 3 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 3 de febrero de 2026 / 5

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 3 de febrero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 3 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 3 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 3 de febrero de 2026

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
  2. El tráfico de la AP-7 aumenta el 70% desde la supresión de los peajes: ¿cómo frenar el deterioro de una autopista al límite?
  3. 60 años de AP-7: del sueño interprovincial de Franco al debate pendiente sobre su financiación
  4. Chequeo a la AP-7: la gran autopista del Mediterráneo acumula más de 100 desperfectos en el asfalto
  5. La Generalitat contrata 61 autobuses para reforzar los servicios interurbanos ante la incertidumbre de Rodalies
  6. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  7. El sector logístico apuesta por duplicar las vías porque es “grave” que las mercancías circulen por la red de Rodalies
  8. Vall d'Hebron realiza el primer trasplante de cara del mundo con una donante que falleció por eutanasia: 'Ya puedo tragar y hablar

El legado de Begur: tradición textil a orillas del Mediterráneo

El legado de Begur: tradición textil a orillas del Mediterráneo

La portada de EL PERIÓDICO del 3 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 3 de febrero de 2026

Un juez declara ilegal multar coches aparcados con la ITV caducada en Oviedo

Las bandas latinas viran hacia el crimen organizado: violencia extrema, narcotráfico y ciberestafas

Las bandas latinas viran hacia el crimen organizado: violencia extrema, narcotráfico y ciberestafas

Dos muertos y dos heridos en un accidente entre dos coches en Santa Maria de Palautordera

Dos muertos y dos heridos en un accidente entre dos coches en Santa Maria de Palautordera

El Gobierno valenciano suspende de empleo y sueldo a un funcionario que adjudicó a su mujer una de las VPO de Alicante

El Gobierno valenciano suspende de empleo y sueldo a un funcionario que adjudicó a su mujer una de las VPO de Alicante

María Aperador, experta en ciberseguridad, sobre los 'captchas' falsos: "Están siendo utilizados para infectar nuestros dispositivos"

María Aperador, experta en ciberseguridad, sobre los 'captchas' falsos: "Están siendo utilizados para infectar nuestros dispositivos"

Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo

Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo