Bad BunnyRodaliesTer StegenAyusoElon MuskBarcelonaEpsteinDonald TrumpCatalunyaEncuesta elecciones Aragón
Plex, youtuber, se compra un Porsche valorado en 250.000 euros y las redes explotan

Daniel Alonso, youtuber y creador de contenido español, ha publicado un video con su nuevo Porsche, el coche de sus sueños

Plex habla por primera vez de su relación con Aitana: "La verdad que nunca he estado tan feliz y mis amigos lo saben”

'Yosoyplex' enseña su nuevo Porsche. / SPORT.es

Xavi Espinosa

Hay sueños que se cumplen y el youtuber 'YosoyPlex' ha logrado el suyo. El creador de contenido, que actualmente es la pareja de Aitana Ocaña, saltó a la fama tras el éxito de su canal de Youtube, en el que empezó a subir videos dando la Vuelta al Mundo junto a sus mejores amigos. Pese a que Plex ya subía videos con muchos años de anterioridad, la série, viajando por todos los rincones del mundo y juntándose con Frank, le dieron todo el éxito que soñaba.

El mundo de la creación de contenido digital se ha transformado en una industria que mueve cantidades de dinero cada vez más altas. Los grandes creadores ya no solo acumulan millones de seguidores, sino que también disfrutan de un nivel de vida. Simplemente, otro modelo de negocio, que es otra rama de la comunicación.

El nuevo Porsche de Plex

Una muestra clara de este fenómeno se ha visto recientemente en el canal de Plex, donde el youtuber compartió con su audiencia la compra de un coche valorado en más de 250.000 euros. Una cifra que, no hace tantos años, habría resultado difícil de imaginar dentro del ecosistema de YouTube.

El vehículo elegido es un Porsche 911 GT3 RS, una versión extrema del mítico deportivo alemán, desarrollada con la competición como prioridad. Para Plex, este coche no solo representa una adquisición material, sino también el símbolo de todo el esfuerzo y el camino recorrido hasta llegar a este punto de su carrera.

Actualmente, Plex es uno de los creadores más influyentes de España, con cerca de 15 millones de suscriptores. Aunque su contenido es variado, sus viajes alrededor del mundo han sido la clave de su crecimiento, convirtiéndose en un formato viral que lo ha llevado a lo más alto del panorama digital. Gracias a este éxito, el creador ha alcanzado una posición económica que le permite darse lujos poco comunes. Sin embargo, lo más llamativo de esta compra es que no está pensada para circular por la calle, sino para disfrutarla en un entorno mucho más específico: el circuito.

En el apartado técnico, el modelo destaca por su motor bóxer atmosférico de 4.0 litros, capaz de generar 525 caballos de potencia y 465 Nm de par. Además, incorpora un avanzado sistema aerodinámico con alerón activo y tecnología DRS, elementos propios del automovilismo profesional.

Críticas en las redes sociales

Sin embargo, la reacción en redes sociales fue mayoritariamente negativa. En lugar de mensajes de apoyo o felicitaciones por el éxito alcanzado, muchos usuarios aprovecharon la publicación para criticar duramente la compra del vehículo y cuestionar que un creador de contenido pueda permitirse este tipo de lujos.

Algunos comentarios reflejaban una mezcla de resignación y frustración ante la comparación con profesiones tradicionales. “Se lo ha ganado con el sudor de su frente”, decía un usuario, mientras otro compartía una reflexión mucho más personal: “Aquí médico, trabajando en la UCI pediátrica, muchas guardias al mes, con lo que eso conlleva... me hace plantear si he tomado malas decisiones en mi vida cuando veo estos videos”, decía otro.

También hubo mensajes más directos y críticos contra el sistema actual de ingresos, como el de un usuario que afirmaba: “Es vergonzoso que esta gente tenga más dinero que personas que se esfuerzan trabajando”.

Plex, que tan solo tiene 23 años y tiene que afrontar esta repercusión social, no se ha pronunciado al respecto. Disfruta de su vida y su trabajo con su entorno, mientras vive una bonita relación con Aitana.

