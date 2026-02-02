Cuenta atrás para el despegue de la misión Artemis II: esta semana la humanidad se prepara para volver a la Luna tras 54 años de ausencia

La última vez que un ser humano viajó hacia la Luna fue en 1972 en el marco del histórico programa Apolo con el que Neil Armstrong dio ese "pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad". Más de medio siglo más tarde, nuestra especie se prepara para volver a viajar hacia el hostil y precioso suelo lunar y, esta vez, con intenciones mucho más ambiciosas que dejar una simple huella. La agencia espacial estadounidense NASA ultima los preparativos para el despegue de Artemis II, la primera misión tripulada hacia la Luna en 54 años. Su objetivo, a diferencia de los vuelos del programa Apolo, no será aterrizar en la Luna sino realizar una expedición de 10 días alrededor del satélite terrestre, poner a prueba las nuevas tecnologías y sentar las bases para una futura misión en la que sí se llegue a aterrizar.

Según han anunciado los impulsores de la misión, la primera ventana de lanzamiento para el vuelo de Artemis se abrirá el viernes día 6 de febrero. Desde entonces, el cohete podrá despegar en cualquier momento hasta el lunes día 9, cuando se dará por finalizado el periodo óptimo para el despegue. El despegue de esta misión dependerá tanto de factores técnicos como de condiciones externas como, por ejemplo, la meteorología. Por el momento, todo apunta a que los preparativos avanzan favorablemente y, con un poco de suerte, Artemis alzará el vuelo hacia finales de esta semana. La NASA, así como varias entidades vinculadas, están preparando programas especiales para seguir el evento.

La misión estará protagonizada por cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch, todos ellos de la NASA, y el especialista de misión Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Aunque la administración Trump haya decidido eliminar cualquier referencia a esta cuestión, la misión destaca por ser el primer viaje lunar de toda la historia en el que se cuente con una mujer y con una persona de color a bordo. Hasta ahora, en el marco del programa Apolo, los únicos que se habían acercado al suelo lunar han sido una docena de hombres blancos y estadounidenses.

Objetivos de la misión

El segundo vuelo de Artemis no aspira a aterrizar en la Luna. Pero sí a dejar una huella importante en la historia de la exploración espacial. "Artemis II será la primera prueba de vuelo tripulada del cohete Space Launch System de la NASA y de la nave espacial Orion alrededor de la Luna para verificar las capacidades actuales de los humanos para explorar el espacio profundo y allanar el camino para la exploración y la ciencia a largo plazo en la superficie lunar", afirman los impulsores de la misión, que cuenta con la colaboración de entidades europeas.

Uno de los momentos más esperados de la misión será el viaje alrededor de la cara oculta de la Luna. Para ello, la nave Orión, de fabricación europea, se despegará de la órbita terrestre y se dirigirá hacia la Luna en un trayecto de ida de unos cuatro días. Una vez allí, la tripulación volará alrededor del lado oculto del satélite terrestre y observará regiones hasta ahora poco exploradas. Después, aprovechando la gravedad entre la Tierra y la Luna, la nave emprenderá su regreso a casa sin necesidad de un sistema de propulsión adicional. La misión finalizará a los 10 días con un amerizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, donde un equipo de la NASA y del Departamento de Defensa de Estados Unidos recibirá a los astronautas.