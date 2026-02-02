El Govern insta a que los 730 municipios sin policía local tengan cámaras para leer matrículas

El Departament de Interior ha iniciado una prueba piloto para que los municipios catalanes sin policía local dispongan de cámaras de videovigilancia conectadas al sistema Lectio, que permite leer matrículas y saber qué vehículos pasan por cada localidad. La consellera de Interior, Nùria Parlon, ha explicado que este sistema es una "herramienta complementaria a la tarea" de los Mossos d'Esquadra, ya que permite tanto actividades preventivas como luego aplicarse en la investigación contra narcotráfico o bandas de ladrones organizadas. Los Mossos hicieron en 2025 unas 162.000 consultas relacionadas con investigaciones abiertas al programa Lectio, según la policía catalana.

Parlon ha explicado que se abre una línea de ayudas de 800.000 euros para que los ayuntamientos sin policía local instalen estos lectores de matrícula o mejoren los existentes. Un requisito indispensable será establecer un convenio con los Mossos para que puedan acceder al Lectio. Actualmente hay unos 65 municipios sin policía local que están dentro de este sistema, la mayoría se apuntaron entre 2024 y 2025, según Interior.

La consellera ha explicado que en muchas juntas locales de seguridad municipales, los alcaldes de ayuntamientos pequeños en población pero con gran extensión de territorio les explicaron la inseguridad por robos dentro de domicilios en urbanizaciones aisladas. Por eso ha remarcado que la instalación de esta videovigilancia puede ayudar a la resolución de estos delitos además de tener un efecto disuasorio.

Tras la primera convocatoria de 800.000 euros, Interior tiene previsto abrir otra de unos 500.000 euros para todos los municipios con policía local. Cada ayuntamiento puede tener un máximo de tres cámaras, con un coste de 450 euros cada una. En este sentido pueden recibir un máximo de 30.000 euros para instalación y mantenimiento del sistema y después deben justificar el gasto ante la Generalitat.

La administración catalana también se han comprometido a simplificar la tramitación burocrática para esta instalación. El sistema Lectrio ofrece datos de las matrículas de los coches que entraban y salían de cada población pero no información de los ocupantes, ya que debe cumplir con la normativa de protección de datos.

De los 945 municipios que hay en Catalunya 730 no disponen de policía local. En 65 de ellos está instalado el sistema Lectio, que ofrece "información cualitativa" a los Mossos para resolver delitos de bandas organizadas que tienen mucha movilidad por todo el territorio. Parlon ha señalado que se trata de una "herramienta robusta para investigación y medidas disuasorias". La intención de Interior es ampliar el sistema a la mayoría de municipios posibles y crear una red que permita mejorar la seguridad. Por eso, también se instala en autopistas y vías rápidas.