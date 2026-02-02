La gravedad de la avería en Anglès por un deslizamiento impide restablecer el servicio de agua

La gravedad de los daños causados por el deslizamiento en la calle Pla de la Coma de Anglès ha impedido restablecer el servicio de suministro de agua en el municipio. La empresa concesionaria Aqualia preveía realizar derivaciones por circuitos secundarios, pero ha sido imposible y no se han podido ofrecer ni servicios mínimos. Los operarios trabajan en la zona para instalar una nueva tubería. El Ayuntamiento pondrá a disposición un camión cisterna en el aparcamiento de la Burés a partir de las tres de la tarde para que los ciudadanos puedan recoger agua en garrafas. También se rellenarán los depósitos con agua no tratada para poder utilizar las cisternas.

El alcalde de Anglès, Jordi Pibernat, ha explicado que se trabaja desde las seis de la mañana para "asegurar toda la zona del derrumbe para que los operarios puedan trabajar en el área del rompimiento, que es toda arcilla, y primero se debe realizar el saneamiento". Se trabaja para poner una base sólida que permita instalar las nuevas tuberías, que debido a la presión a la que circula el agua, necesitan una base sólida.

Los hogares y equipamientos, sin agua

Los operarios trabajan a ambos lados preparando los tubos para poder hacer las conexiones lo antes posible. Esperan que, si no surgen imprevistos, se pueda resolver con celeridad, constata el alcalde. La situación ha dejado sin agua no solo a los hogares, sino a todos los equipamientos públicos.

Pibernat informaba por la mañana que se esperaba la llegada de un camión cisterna al aparcamiento de la Burés para que los ciudadanos pudieran llenar garrafas. A las doce y cuarto había personas esperando, pero finalmente se retrasó hasta las tres de la tarde. También se ha garantizado el suministro de agua al CAP, a los centros educativos y al centro de día.

También se ha previsto rellenar los depósitos con agua no tratada para que puedan utilizarse las cisternas. "Hemos solicitado los permisos a Sanidad para llenar los depósitos con agua del canal y hacer funcionar las cisternas". Los vecinos se han dirigido en gran número a los establecimientos para comprar agua embotellada, pero el problema, constata el alcalde, es el agua que se utiliza para lavabos u otras tareas diarias.

"Daños graves"

Desde el Ayuntamiento y la empresa Aqualia se ha informado que esta agua es exclusivamente para uso sanitario, ya que no es apta para consumo humano. Inicialmente, se preveía que se podrían realizar derivaciones por circuitos secundarios y que los depósitos tendrían suficiente agua para mantener el suministro durante la tarde y la noche, pero esta previsión no se ha cumplido y el servicio ha quedado interrumpido en la mayor parte del pueblo.

El gobierno pone en manifiesto que "los daños a la infraestructura son muy graves, con una rotura total tanto del circuito de impulsión, que va de los pozos a los depósitos, como del circuito principal de distribución hacia los hogares".

Además, el terreno es muy inestable, lo que ha impedido intervenir por motivos de seguridad.