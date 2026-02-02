Símbolo popular
Día de la Marmota 2026, en directo: Phil sale de su madriguera para predecir si se alarga el invierno o llega la primavera
Como cada 2 de febrero, todas las miradas se dirigen a Punxsutawney, en Pensilvania, donde la marmota Phil cumple con su tradicional función: predecir si el invierno se alargará seis semanas más o si la primavera llegará antes de tiempo, según vea o no su sombra al salir de la madriguera.
Aunque su porcentaje de acierto es limitado, Phil se ha convertido en un auténtico símbolo popular del Día de la Marmota. El año pasado, sin ir más lejos, pronosticó una primavera temprana, un precedente que este lunes vuelve a despertar la expectación de miles de personas.
