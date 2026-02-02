Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBad BunnyPremios Grammy 2026Día marmota 2026Elon MuskArtemis IIDonald TrumpAyusoCatalunyaEncuesta elecciones AragónLigar
instagramlinkedin

Símbolo popular

Día de la Marmota 2026, en directo: Phil sale de su madriguera para predecir si se alarga el invierno o llega la primavera

Catalunya vive una temporada de borrascas convulsa: un día de cada tres ha tenido aviso por lluvias

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Como cada 2 de febrero, todas las miradas se dirigen a Punxsutawney, en Pensilvania, donde la marmota Phil cumple con su tradicional función: predecir si el invierno se alargará seis semanas más o si la primavera llegará antes de tiempo, según vea o no su sombra al salir de la madriguera.

Aunque su porcentaje de acierto es limitado, Phil se ha convertido en un auténtico símbolo popular del Día de la Marmota. El año pasado, sin ir más lejos, pronosticó una primavera temprana, un precedente que este lunes vuelve a despertar la expectación de miles de personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
  2. El tráfico de la AP-7 aumenta el 70% desde la supresión de los peajes: ¿cómo frenar el deterioro de una autopista al límite?
  3. La Generalitat contrata 61 autobuses para reforzar los servicios interurbanos ante la incertidumbre de Rodalies
  4. 60 años de AP-7: del sueño interprovincial de Franco al debate pendiente sobre su financiación
  5. Armando del Rey, el superviviente de la tribu del salto base que perdió a sus cuatro amigos: 'Siempre tengo ganas de saltar, es lo que soy
  6. Así es la tragedia real que relata la película 'La Fiera': cuatro paracaidistas de la tribu del catalán Álvaro Bultó fallecieron saltando
  7. Chequeo a la AP-7: la gran autopista del Mediterráneo acumula más de 100 desperfectos en el asfalto
  8. La consellera de Educació i FP, Esther Niubó, estará unas semanas de baja médica

Cuenta atrás para el despegue de la misión Artemis II: esta semana la humanidad se prepara para volver a la Luna

Cuenta atrás para el despegue de la misión Artemis II: esta semana la humanidad se prepara para volver a la Luna

La aFFaC alerta de una "ola de cierre de líneas" en escuelas públicas de cara al próximo curso

La aFFaC alerta de una "ola de cierre de líneas" en escuelas públicas de cara al próximo curso

Retrasos de más de media hora en las líneas de Rodalies en Tarragona

Retrasos de más de media hora en las líneas de Rodalies en Tarragona

Los últimos glaciares españoles, condenados a muerte

Los últimos glaciares españoles, condenados a muerte

El abandono universitario se concentra en el primer año: un 13,1% deja los estudios y un 9% cambia de grado

El abandono universitario se concentra en el primer año: un 13,1% deja los estudios y un 9% cambia de grado

El Govern insta a que los 730 municipios sin policía local tengan cámaras para leer matrículas

El Govern insta a que los 730 municipios sin policía local tengan cámaras para leer matrículas

Catalunya y Madrid colideran un proyecto de Sanidad para centralizar la atención pediátrica virtual de enfermedades poco comunes

Catalunya y Madrid colideran un proyecto de Sanidad para centralizar la atención pediátrica virtual de enfermedades poco comunes

España se prepara para otra semana marcada por borrascas atlánticas, lluvias y vientos intensos

España se prepara para otra semana marcada por borrascas atlánticas, lluvias y vientos intensos