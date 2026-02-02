El detrás de cámaras del rodaje de Óscar Casas: "Con Ana Mena, muchas cosas de las que ocurren no eran guion"

El actor Óscar Casas ha presentado en 'Herrera en COPE' ‘Ídolos’, su nueva película junto a Ana Mena. Se estrenó el 23 de enero de 2026 y narra la historia de Edu (Casas), un joven piloto talentoso pero indisciplinado que lucha por alcanzar la cima del motociclismo en MotoGP, enfrentando traumas familiares y un intenso romance. No obstante, el jefe del equipo de Aspar Team en Moto2, le ofrece una oportunidad con la condición de que sea su padre, Antonio Belardi, quien le entrene. "Su sueño es llegar a la MotoGP", explica.

El actor contó cómo fue trabajar con Ana Mena, el proceso de rodaje y el reto que ha supuesto este proyecto para sus respectivas carreras. La cantante y actriz, junto al actor, se conocieron en 2023 durante una campaña de publicidad. En verano publicaron una foto desde Marruecos, mientras disfrutaban de sus vacaciones. Desde aquél momento, decidieron no cortarse y hemos ido viendo más de su vida personal. Ambos comparten un proyecto en el que han estado mucho tiempo trabajando. Se trata de una película, 'Ídolos', que se estrena el próximo viernes 23 de enero.

La historia de amor de la pareja

Óscar Casas y Ana Mena se conocieron en el rodaje de una marca. Desde el primer día de grabación, ambos destacaron la buena química que existió entre ellos, especialmente durante el mes de ensayos previos en Valencia, que sirvió para prepararse antes de comenzar los cuatro meses de rodaje.

El actor relató que su personaje debía someterse a un exigente entrenamiento en el que la regla era "nada de chicas", lo que complicó aún más el acercamiento entre ellos. Sin embargo, la llegada de Ana Mena al set cambió todo: "El chico y la chica se enamoran. A partir de ahí será la lucha para conseguir su sueño de llegar a MotoGP", explicó Casas, destacando cómo la historia de ficción reflejaba también la atracción que surgió entre ambos.

Grabar junto a sus ídolos

En una entrevista con la Cope, Óscar Casas explicó que el rodaje se desarrolló durante el Mundial de MotoGP en varios circuitos de Europa, frente a multitudes de hasta "120.000 personas". Esta experiencia le permitió convivir con pilotos de renombre como Marc Márquez y Jorge Martín. Sobre Márquez, que también forma parte del reparto, Casas confesó que es “muy buen actor” y que le “sorprendió bastante”.

“Yo creo que hasta que uno no termina la película y dejas el personaje de lado, no terminas de decir, vale, esto es real”, decía en Cope. Además, ha destacado la inteligencia del director al darles libertad, lo que propició que muchas escenas surgieran de la improvisación. “Todas las risas y muchas cosas de las que ocurren no era guion, como con Ana, y la verdad que es bonito volver a verlo y recordarlo”, comentaba.

Noticias relacionadas

De cara al futuro, se muestra abierto a explorar distintos géneros, desde la comedia hasta el musical, y afirma que su principal objetivo es trabajar con “gente con talento” en proyectos que cuenten “buenas historias”.