Crisis ferroviaria

La "continua aparición de nuevos puntos a arreglar", el motivo por el que Rodalies no ha vuelto a la normalidad este lunes

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macías, prevé que "a lo largo de esta semana" se recuperen progresivamente las líneas que no funcionan

Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Nuevas incidencias y principales líneas afectadas este lunes

Obras de Adif en Rodalies, Sant Sandurní

Obras de Adif en Rodalies, Sant Sandurní / R

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha explicado que el servicio en tren de Rodalies no se retoma en su totalidad este lunes a causa de "la continua aparición de nuevos puntos" a arreglar de la red. "Este domingo terminaron las inspecciones que estaban previstas para poder abrir la totalidad de las líneas que no están cerradas y que debían ir abriéndose. Y en este transcurso aparecieron algunos puntos más sobre los que había que realizar al menos inspecciones y con algunos posiblemente alguna actuación", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Preguntado por si la consellera de Territori, Sílvia Paneque, se equivocó al fijar este lunes como la fecha en que se retomaría todo el servicio por tren, lo ha negado y lo ha argumentado en las informaciones que el Govern tenía "y con los puntos detectados". "La consellera actuó como portavoz, pero el conjunto de las personas que estábamos reunidas, obviamente los responsables que son Renfe y Adif y el Govern de la Generalitat como titular del servicio, todo el mundo entendió que era perfectamente posible", ha precisado.

Ha asegurado que si no hubieran aparecido nuevos puntos de mejora en la red "el trabajo estaba hecho" para este lunes.

Recuperación esta semana

Preguntado por si han aparecido demasiado tarde estos nuevos puntos de mejora, lo ha negado: "La obligación de la administración ferroviaria no es decirlo, es, enseguida que le digan los puntos, estar encima y comprobarlo".

Ha fijado para "a lo largo de esta semana" la recuperación progresiva de las líneas de Rodalies, las cuales se esperaban que hubieran entrado en servicio este lunes.

