Catalunya quiere eliminar la veda del jabalí y permitir la caza todo el año

Catalunya ultima un cambio relevante en la gestión del jabalí. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació plantea que la caza de esta especie se pueda realizar durante todo el año, incluso en primavera, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO.

En plena expansión de la peste porcina africana (PPA) por los alrededores de Cerdanyola del Vallès, el Govern anunció la intención de reducir a la mitad la población de jabalíes de Catalunya. En aquel momento, el Ejecutivo catalán explicó que pondrían en marcha varias medidas para aumentar el número de ejemplares capturados.

Ahora el periodo de caza es del 7 de septiembre al 29 de marzo, hay veda total del 1 de abril al 30 de junio y hay excepciones del 1 de julio al 6 de septiembre

Semanas más tarde, se creó la Taula del Senglar para abordar la cuestión con todos los agentes implicados. En este primer encuentro, los científicos exigieron al Govern censos precisos antes de empezar a reducir la densidad de jabalíes, puesto que en muchos territorios no hay superpoblaciones. "La Taula del Senglar no da frutos directos, pero todos los grupos de interés tienen en marcha varias líneas de trabajo que se irán viendo en los próximos meses", detalla a este diario Jaume Minguell, director general de Bosques y Gestión del Medio.

Barcelona, 04/12/2025. Sociedad. Batida de caza de jabalí en un coto privado del Gironès. Peste porcina africana, jabalí, caza, mundo rural, PPA. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

No obstante, mientras este punto de encuentro sigue en marcha, la Generalitat propone eliminar los meses de veda completa, del 1 de abril al 30 de junio. Hasta ahora, el calendario quedaba dividido en tres tramos: el periodo normal de caza (del 7 de septiembre al 29 de marzo), el tiempo de prohibición (del 1 de abril al 30 de junio) y la época de permisión en caso de daños agrícolas y con comunicación previa (del 1 de julio al 6 de septiembre).

Método del aguardo

La idea es modificar el segundo de estos tramos y sustituir la veda total por una ventana de control con ciertas limitaciones. "Se permitiría actuar solo en caso de daños y únicamente con el método del aguardo o la espera, un sistema más selectivo que no permite entrar en el bosque a realizar batidas", precisa Minguell. De esta forma, no habría ningún mes completamente cerrado para la caza del jabalí, aunque sí habría restricciones en primavera, como ya sucede con el corzo.

Mientras las habituales batidas implican movimiento, perros, ruido y una presión amplia sobre grandes superficies forestales, la caza al acecho (o espera) consiste en permanecer quieto y oculto en un puesto fijo durante horas, esperando a que el animal aparezca de forma natural, normalmente a última hora de la tarde o de noche, realizando un tiro selectivo.

En primavera, cuando muchas aves están en la época de cría y cualquier sobresalto puede provocar abandono de nidos, esta modalidad tiende a generar menos molestias generalizadas al evitar persecuciones y levantadas continuas de fauna. También puede ser menos peligrosa para animales no objetivo porque minimiza carreras, atropellos, estrés y desplazamientos forzados. Sin embargo, para que sea realmente selectiva y segura, requiere planificación, identificación clara del objetivo, distancias responsables y respeto estricto de vedas.

Regresar a las cifras de 2010

Este cambio en el calendario tiene como objetivo final rebajar la población de jabalí y volver a densidades similares a las de 2010, situadas en torno a entre 2,5 y 4 animales por kilómetro cuadrado. La hoja de ruta prevé que la presión cinegética se adapte a cada territorio: "En algunas áreas bastará con capturas puntuales, mientras que en otras se requerirán objetivos elevados para acercarse a la densidad media deseada".

También se plantea una revisión de oficio de los planes cinegéticos para incorporar un valor numérico claro y establecer objetivos variables cada año, ajustados a la evolución del conflicto. De todas formas, Josep Maria López, subdirector de Caza, advierte de que la caza puede reducir la población, pero si no se actúa sobre los factores que sostienen la reproducción y la disponibilidad de recursos, el equilibrio se recupera: "Es importante alterar otros factores que afectan a la natalidad". De esta forma, se combinará el calendario ampliado con acciones estructurales que disminuyan la capacidad del jabalí para alimentarse.

Soluciones ágiles

Aun así, Minguell explica que la caza ya está "organizada" y defiende que es más "fácil" aplicar modificaciones de objetivos y cambiar la temporada que desarrollar todo este trabajo de prevención complementario, que llevará más tiempo. "Este tipo de medidas requerirán unos meses, aunque son igual de importantes", subraya.

En cambio, las propuestas de aumentar objetivos de capturas y de ampliar la temporada salieron del consejo de caza extraordinario de las últimas semanas. "Se trata de soluciones más ágiles y cuyas consecuencias se podrán comprobar más pronto", dice Minguell.

En paralelo, el Govern tiene el reto de presentar antes del 30 de junio un proyecto para una nueva Ley de Caza, una demanda que el sector reclama desde hace años.

Para los cazadores, la modificación del calendario tendrá consecuencias inmediatas. Fuentes de la Federación Catalana de Caza consultadas por este diario aseguran ver la novedad con buenos ojos, pero quieren ver cómo se concreta exactamente.

Cuando el cambio entre en vigor, la caza del jabalí estará permitida durante todo el año, aunque se distinguirá el tramo sensible de la primavera, cuando solo se podrá actuar ante la existencia de daños agrícolas y a través de métodos selectivos. "Apostamos por una gestión quirúrgica que nos permita seguir controlando las poblaciones también en esta época del año", zanja Minguell.