Anglès (Girona) se queda sin agua potable a causa de un hundimiento de tierras

La gravedad de los daños causados por un desprendimiento en la población de Anglès (La Selva, Girona) ha impedido restablecer el servicio de abastecimiento de agua en el municipio. La empresa concesionaria, Aqualia, preveía realizar derivaciones por circuitos secundarios, pero ha sido imposible y no se han podido ofrecer ni servicios mínimos. Los operarios trabajan en la zona para poder instalar una nueva tubería. El Ayuntamiento hará llegar un camión cisterna al aparcamiento de la Burés a partir de las tres de la tarde para que los ciudadanos puedan recoger agua en garrafas. También se rellenarán los depósitos con agua no tratada para poder utilizar las cisternas.

El alcalde de Anglès, Jordi Pibernat, ha explicado que se trabaja desde las seis de la mañana para “asegurar toda la zona del hundimiento para que los operarios puedan trabajar en la zona de la rotura, que es todo arcilla, y, ante todo, hay que realizar el saneamiento”. Se trabaja para colocar una base que permita instalar las nuevas tuberías, que, por la presión a la que circula el agua, deben contar con una base sólida.

Conexiones

Los operarios trabajan a ambos lados preparando los tubos para poder hacer las conexiones “lo antes posible”. Esperan que, si no surgen imprevistos, se pueda resolver con rapidez, constata el alcalde. La situación ha dejado sin agua no solo a las viviendas, sino a todos los equipamientos.

Pibernat informaba por la mañana de que se esperaba la llegada de un camión cisterna al aparcamiento de la Burés para que los ciudadanos pudieran llenar garrafas. A las doce y media había gente esperando, pero finalmente se ha retrasado hasta las tres de la tarde. También se ha garantizado el agua al CAP, a los centros educativos y al centro de día.

También se ha previsto rellenar los depósitos con agua no tratada para que se puedan usar las cisternas. “Hemos pedido los permisos a Sanidad para llenar los depósitos con agua del canal para hacer funcionar las cisternas”. Muchos vecinos se han dirigido a los establecimientos para comprar agua embotellada. Pero el problema, constata el alcalde, es el agua que se utiliza para los lavabos u otras tareas diarias.

Daños graves

Desde el Ayuntamiento y la empresa Aqualia se ha informado de que es exclusivamente para uso sanitario, porque no es apta para el consumo humano.

Inicialmente, se preveía que se podrían hacer derivaciones por circuitos secundarios y que los depósitos dispondrían de suficiente agua para mantener el suministro durante la tarde y la noche, pero esta previsión no se ha cumplido y el servicio ha quedado interrumpido en la mayor parte del pueblo.

El gobierno pone de manifiesto que “los daños en la infraestructura son muy graves, con una rotura total tanto del circuito de impulsión, que va de los pozos a los depósitos, como del circuito principal de distribución hacia las viviendas”.

El hundimiento parcial de la calzada hacia la riera se produjo ayer al mediodía. El aviso se recibió a las 13:44 h. Ha resultado afectada una conducción que alimenta el depósito de agua potable del pueblo y eso dejó sin suministro.