Alcaldes y empresarios exigen el levantamiento de los peajes de la C-16 de Terrassa a Manresa: "Nos sentimos ciudadanos de segunda"

Alcaldes del Bages y representantes empresariales han reclamado este lunes, en un acto unitario, el levantamiento de barreras de la autopista Terrassa-Manresa (C-16), ante la situación de agravamiento de las comunicaciones de la comarca por la crisis que se está viviendo en la red de Rodalies-Renfe. Un panorama que, en este caso, se concreta en una interrupción de la circulación de trenes en el tramo entre Manresa y Terrassa, que se está sustituyendo por un servicio provisional de autobuses que no puede cumplir la misma frecuencia horaria. La reclamación nace de la equiparación con la situación del Garraf, donde el Govern decidió hace días determinar la gratuidad total de la C-32, que es la vía de pago y más rápida de la zona del Garraf, ante la afectación que también sufre esta zona por las restricciones en Rodalies.

En concreto, el llamamiento lo han hecho este mediodía en un acto en Sant Fruitós de Bages el alcalde de esta población, Joan Carles Batanés; junto con los de Castellnou de Bages, David Canyadó; de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou; y de Marganell, Ramon Costa; el concejal de Manresa y diputado de la Diputación de Barcelona por Junts, Ramon Bacardit; y el presidente de la Asociación de Parques de Actividad Económica de Sant Fruitós de Bages (APAES), Ferran Boixadós.

"Nos sentimos de segunda"

Un acto concretado con un manifiesto en el que exigen una "rectificación" por parte del departamento de Territori de la Generalitat en relación con "la voluntad de no levantar barreras" del peaje de la C-16 en Sant Vicenç de Castellet/Castellbell, y con la exigencia de que "nuestras comarcas tengan un trato digno en esta cuestión, cosa que hasta ahora no se ha demostrado por parte del secretario de Movilidad e Infraestructuras", Manel Nadal. A la vez, interpelan a la delegada territorial en la Catalunya Central, Elia Tortolero, a quien reclaman que "defienda las necesidades de estas comarcas, por delante de posicionamientos como este, que más allá del trato discriminatorio denotan una falta de conocimiento de nuestra realidad". De hecho, Batanés ha sido claro: "Nos sentimos ciudadanos de segunda".

Todo ello, como se decía, arranca de la situación de caos de Rodalies de las últimas semanas y del hecho de que "han sido varias las voces que se han alzado en los últimos días para reclamar que en situaciones como esta" se levanten las barreras del peaje de la C-16. Subrayan que esta medida, "largamente reivindicada y sobre la que incluso existía el compromiso de la Generalitat en situaciones de accidentes viarios en la C-55", ahora se ha puesto sobre la mesa en situaciones "también de colapso ferroviario".

Agravios entre Garraf y Catalunya Central

El hecho que ha despertado indignación y reclamación es que, ante esta afectación general de Rodalies, la Generalitat optó hace días por abrir las barreras del peaje de la C-32 en el Garraf. Los comparecientes en la rueda de prensa han expuesto que, ante la petición de diferentes agentes políticos y sociales de que esto se replicara en el peaje de la C-16, "la respuesta del secretario de Movilidad e Infraestructuras, a través de la delegada del Govern en la Catalunya Central, Elia Tortolero, ha sido que no habrá gratuidad ‘para evitar que se incrementen las congestiones por autobuses que actualmente hay en la entrada de Barcelona’". Esto, según Batanés, da a entender que "los ciudadanos del Garraf son de primera, y los de la Catalunya central, de segunda".

Ante este posicionamiento de la Generalitat, los convocantes y firmantes del manifiesto constatan y lamentan "el trato diferenciado que recibimos en relación con el Garraf, porque tanto colapsan las entradas de Barcelona los coches que utilizan la C-32 como los que utilizan la C-16". Consideran que "el Govern no tiene conciencia del hecho de que el peaje de Sant Vicenç de Castellet de la C-16 es un impedimento para llegar a Terrassa, lugar donde sí se tiene acceso a la red ferroviaria para llegar a Barcelona".

Accidentes y saturación

En este sentido, reprochan que argumentar que ya existe un sistema de descuentos y exenciones en la C-16 "es menospreciar los desplazamientos en fin de semana y desplazamientos que, por fuerza de la excepcionalidad de la situación, usuarios de Rodalies tengan que utilizar esta vía de forma excepcional, y por tanto no han podido realizar el procedimiento (que no es inmediato) de registrar sus vehículos". Y concluyen que "dejar estas comarcas sin Rodalies, con una C-55 saturada y con el peaje abusivo, conjuntamente con el motivo expuesto por la secretaría para no levantar las barreras, que es válido ayer, hoy y mañana, nos permite concluir que el Govern no tiene ninguna sensibilidad hacia la necesidad y dependencia que los habitantes de las comarcas centrales tenemos respecto a la conectividad con la capital".

A todo ello, Bacardit ha añadido que la situación actual no solo afecta a los municipios del Bages, también lo hace a los del Berguedà y el Solsonès. Además, el de Junts ha destacado que «esta autopista no es únicamente para conectarnos con Barcelona, también con el Vallès». Para acabar, ha subrayado que la C-55 convive con saturaciones constantes: "Este fin de semana ha habido dos accidentes y ha estado totalmente colapsada".