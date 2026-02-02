La aFFaC alerta de una "ola de cierre de líneas" en escuelas públicas de cara al próximo curso

Las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya (aFFaC) han alertado este lunes de una "ola de cierre de líneas" en centros públicos de cara al próximo curso. En un comunicado, han acusado al Departament d'Educació i Formació Professional (FP) de "acelerar" el cierre y la reducción de líneas de I3 y 1º de ESO, con un "goteo de anuncios que amenaza la planificación educativa y deja a familias y centros sin garantías para asegurar una educación pública de calidad". La organización ha explicado que tiene constancia de "diversos anuncios de cierre o reducción de líneas" en centros públicos y ha insistido en que la renovación de los conciertos educativos no debe ser automático, sino "guiado por criterios de complementariedad de la red pública".

La aFFaC insta a las familias a coordinarse para defender las líneas escolares y exigir una planificación educativa "justa, transparente y alineada con el interés general"

Según ha expuesto la aFFaC este lunes, la organización ha recibido informaciones sobre la previsión de cierre de líneas de I3 en Balaguer (Escola Gaspar Portolà), La Ràpita (Escola Horta Vella) y Sant Cugat del Vallès (escuelas L'Olivera y Gerbert d'Orlhac), ha añadido que se habría planteado la eliminación de una línea en la Escola Ventós Mir de Badalona y "ajustes" en dos escuelas de infantil y primaria de la zona educativa 1 de la ciudad, pendientes de concretar.

En el mismo comunicado se apunta también a tres posibles cierres de I3 en Mataró y la supresión de una línea de I3 y una de 1º de ESO también en la capital del Maresme, donde el curso pasado ya se cerró una línea en la escuela Rocanfonda pese a la movilización social por conservarla.

Incoherencia en la planificación

Para la organización, estos anuncios "ponen en evidencia una incoherencia grave en la planificación educativa", ya que considera que se realizan cuando "todavía no se ha abordado el ajuste de la red concertada". La federación ha puesto sobre la mesa que la situación es de descenso demográfico y de "sobreoferta de plazas concentrada mayoritariamente en centros privados concertados".

La directora de la federación, Lidón Gasull, ha considerado que "no tiene ningún sentido planificar cierres de líneas públicas antes de revisar los conciertos educativos". Ha añadido que la renovación de los conciertos "debería servir para ajustar la oferta a las necesidades reales de escolarización y preservar la red pública, no debilitarla".

El Departament defiende que su intención es favorecer el descenso de ratios allí donde sea posible

La aFFaC ha instado a las asociaciones de familias y alumnado a coordinarse para defender las líneas escolares y exigir una planificación educativa "justa, transparente y alineada con el interés general".

El relato del Departament d'Educació i FP en referencia a estos reajustes va siempre en la línea de afirmar que la bajada de natalidad obliga a revisar las plazas "para que la sobreoferta no genere más segregación". Fuentes de la conselleria apuntan que la planificación educativa se hará pública en las próximas semanas. "Hasta entonces, la labor de las Mesas Locales de Planificación se va llevando a cabo con normalidad, con reuniones sucesivas", apuntan desde el Departament, señalando que la "intención del Departament es favorecer el descenso de ratios allí donde sea posible".