Dos muertos y dos heridos en un accidente entre dos coches en Santa Maria de Palautordera

Dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas en un choque entre dos turismos ocurrido este lunes, poco antes de las 14:45 horas, en el kilómetro 2,4 de la carretera IVR-17, a su paso por el término municipal de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental).

Según ha avanzado el medio El Caso y ha confirmado la ACN, una de las víctimas mortales ha fallecido en el mismo lugar del accidente, mientras que la segunda ha muerto posteriormente en un centro hospitalario.

Hasta el lugar se han desplazado seis dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que han tenido que excarcelar a dos de los cuatro afectados, que viajaban en uno de los vehículos implicados, el cual ha volcado como consecuencia del impacto.