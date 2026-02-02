Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos muertos y dos heridos en un accidente entre dos coches en Santa Maria de Palautordera

Los Bomberos han tenido que excarcelar a dos de los afectados del interior de uno de los vehículos, que ha volcado tras el impacto.

28/01/2020 Un cotxe dels Mossos d'Esquadra i ambulàncies del SEM en un accident de trànsit SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA CATALUÑA @TRANSIT

28/01/2020 Un cotxe dels Mossos d'Esquadra i ambulàncies del SEM en un accident de trànsit SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA CATALUÑA @TRANSIT / @TRANSIT / Europa Press

ACN

ACN

Dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas en un choque entre dos turismos ocurrido este lunes, poco antes de las 14:45 horas, en el kilómetro 2,4 de la carretera IVR-17, a su paso por el término municipal de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental).

Según ha avanzado el medio El Caso y ha confirmado la ACN, una de las víctimas mortales ha fallecido en el mismo lugar del accidente, mientras que la segunda ha muerto posteriormente en un centro hospitalario.

Hasta el lugar se han desplazado seis dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que han tenido que excarcelar a dos de los cuatro afectados, que viajaban en uno de los vehículos implicados, el cual ha volcado como consecuencia del impacto.

