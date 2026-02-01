Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Esther NiubóRodaliesAlcarazAP7Donaciones pisosBaliza V16GrammyFernando EstesoPandillaEncuesta elecciones AragónLigar
instagramlinkedin

En Directo

El tiempo

Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil

Catalunya activa avisos por vientos huracanados ante el riesgo de rachas de entre 70 y 100 km/h

Nieve en la estación de esquí de Vallter (Ripollès, Girona).

Nieve en la estación de esquí de Vallter (Ripollès, Girona). / Patricia López Avilés

Inés Sánchez

Jordi Grífol

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras las borrascas Joseph y Kristin, Meteocat ha activado avisos hasta como mínimo el domingo ante el riesgo de vientos en Catalunya que podrían superar los 70 kilómetros por hora en una quincena de comarcas catalanas. Por su parte, Aemet pronostica incluso que en algunos puntos, como el litoral y prelitoral de Tarragona, el sábado podrían registrarse vientos de hasta 100 km/h. Protecció Civil ha activado todos los protocolos ante este tipo de fenómenos y pide a la población extremar las precauciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo en Barcelona y resto de Catalunya.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
  2. Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba
  3. L'Hospitalet arranca una prueba piloto para acabar con las citas previas de Extranjería
  4. Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
  5. Yolanda, periodista: 'Si no llega a ser por la donación de mis padres no tendría piso en Madrid
  6. El tráfico de la AP-7 aumenta el 70% desde la supresión de los peajes: ¿cómo frenar el deterioro de una autopista al límite?
  7. Ana Aznar, psicóloga: 'No hace falta que tu hijo duerma pegado a ti para desarrollar apego
  8. Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil

El jabalí se podrá cazar todo el año en Catalunya

El jabalí se podrá cazar todo el año en Catalunya

El presunto autor del crimen machista de Pontevedra se atrinchera en una casa de O Porriño

Sorteo Bonoloto del domingo 1 de febrero de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 1 de febrero de 2026

Mareos, dificultad para hablar y resaca sin beber alcohol: el calvario de las personas que sufren el síndrome de la autocervecería

Mareos, dificultad para hablar y resaca sin beber alcohol: el calvario de las personas que sufren el síndrome de la autocervecería

Directo | Catalunya pone en prealerta el plan Allaucat y pide evitar "actividades fuera de las zonas controladas"

Directo | Catalunya pone en prealerta el plan Allaucat y pide evitar "actividades fuera de las zonas controladas"

Rodalies sigue sin recuperar la normalidad: 10 tramos se cubrirán aún en bus y habrá velocidad limitada en 180 puntos

Rodalies sigue sin recuperar la normalidad: 10 tramos se cubrirán aún en bus y habrá velocidad limitada en 180 puntos

Un muerto y cuatro heridos por el choque frontal de dos turismos en la C-14 en Artesa de Segre

Un muerto y cuatro heridos por el choque frontal de dos turismos en la C-14 en Artesa de Segre