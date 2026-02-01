Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil

En Directo
Tras las borrascas Joseph y Kristin, Meteocat ha activado avisos hasta como mínimo el domingo ante el riesgo de vientos en Catalunya que podrían superar los 70 kilómetros por hora en una quincena de comarcas catalanas. Por su parte, Aemet pronostica incluso que en algunos puntos, como el litoral y prelitoral de Tarragona, el sábado podrían registrarse vientos de hasta 100 km/h. Protecció Civil ha activado todos los protocolos ante este tipo de fenómenos y pide a la población extremar las precauciones.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo en Barcelona y resto de Catalunya.
Catalunya pone en prealerta el plan Allaucat
"Ponemos en prealerta el plan #ALLAUCAT : Hay peligro de aludes FUERTE (4) en la Ribagorçana-Vall Fosca, Franja Norte de la Pallaresa y extremo sur del Aran, a partir de la mañana de mañana", ha escrito Protecció Civil en la red social 'X'.
Bombers atiende 456 avisos por viento en Catalunya desde medianoche hasta el sábado por la noche
Bombers de la Generalitat ha recibido 456 avisos desde la medianoche hasta el mismo sábado por la noche, por las fuertes rachas de viento que afectan a Catalunya y que mantienen activado el plan Ventcat.
Según han informado en un apunte en X recogido por Europa Press, la mayoría de estos avisos se han concentrado en la Región de Emergencias de Tarragona, con 332, seguida por la del Ebro (Tarragona) con 68.
Durante la tarde, de 17 a 20 han atentido 43 avisos, 30 de ellos en la Región de Emergencias de Tarragona.
El Duero rebosa en Zamora tras las últimas lluvias y nevadas
La crecida del río Duero como consecuencia del deshielo y las lluvias de los últimos días ha hecho que el caudal del río ronde ya los 450 metros cúbicos por segundo este sábado por la mañana en Zamora, ciudad en la que ha inundado paseos ribereños y algunos elementos del mobiliario urbano de la zona de esparcimiento de Los Pelambres.
El caudal ha crecido la última jornada cerca de 50 metros cúbicos por segundo hasta alcanzar 448,92 pasadas las diez de la mañana de este sábado, según la medición en tiempo real de la Confederación Hidrográfica del Duero en la estación de aforo de Zamora, donde el nivel del río era a esa hora de 1,15 metros.
El temporal deja rachas de viento de hasta 157 kilómetros por hora en Mallorca
El temporal registrado este sábado en Baleares ha dejado rachas de viento que en la Serra de Alfàbia, en Mallorca, han alcanzado los 157 kilómetros por hora (km/h).
Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Cabrera se han registrado rachas de 111 km/h, en el aeropuerto de Ibiza de 92 km/h y en el puerto de Sóller de 91 km/h.
El viento tumba un pino de grandes dimensiones en Manresa
El viento ha derribado esta tarde de sábado un pino de considerables dimensiones en la rotonda que hay en el polígono de los Trullols, en Manresa, entre el Carrefour y los cines. El árbol se ha doblado y la parte más alta ha quedado ocupando un carril.
No ha habido heridos, pero ha sido necesario retirar el árbol del medio del paso. Han intervenido los bomberos para poder sacar la parte que estorbaba a la circulación, en una operación que se estaba finalizando a las 5:30 de la tarde.
Los Bombers llaman a evitar las actividades en la montaña este domingo por el riesgo de avalanchas
Los Bomberos de la Generalitat han hecho un llamamiento a evitar salidas y actividades en la montaña este domingo debido al elevado riesgo de avalanchas en los Pirineos, donde habrá peligro 3 en las comarcas de alta montaña y riesgo 2 en los Prepirineos.
En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el sargento del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de los Bomberos, Pere Palaugumà, ha asegurado que prevén afluencia de gente a la montaña el domingo y ha pedido “ser cuidadosos con todas las medidas de seguridad”.
“Recomendamos a la gente que se informe sobre la zona a la que piensa ir y las cotas que piensa esquiar y, evidentemente, ir bien protegidos”, ha recomendado. Una avalancha puede ser fatal y las montañas tienen actualmente nieve venteada, una capa de nieve que se ha depositado sobre la ya existente y que “seguramente no está bien cohesionada”, ha avisado.
En caso de encontrarse sorprendido por una avalancha, Palaugumà ha recomendado “intentar nadar” para mantenerse lo más cerca posible de la superficie y tener en cuenta que una persona es “un pequeño objeto en medio de una gran masa” en movimiento que puede provocar “lesiones muy graves”. Ser víctima de una avalancha “significa que se han hecho bastantes cosas mal”, ha indicado.
Es necesario llevar detector de víctimas de avalanchas, pala y sonda para facilitar la localización y, si hay un riesgo elevado, como es el caso de este fin de semana, “no exponerse a ese riesgo”. El peligro afecta tanto a zonas esquiables como a rutas de senderismo de montaña, por lo que se aconseja no formar grupos grandes, ir uno por uno y evitar las zonas más cargadas de nieve.
El temporal cede pero se prevé nueva masa de aire muy húmedo el domingo
El temporal ha dado este sábado una tregua transitoria a la península, con precipitaciones acotadas a Galicia, Cantabria y Pirineos, aunque se prevé la entrada este domingo de una "nueva masa de aire muy húmedo" que dejará lluvias en la mayor parte del país.
Así lo ha anticipado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha previsto que los cielos estarán hoy más despejados y las temperaturas serán más bajas, con predominio del viento, que soplará con intensidad en gran parte del país. También se espera temporal marítimo en las costas y heladas restringidas a zonas de montaña.
Pero esta breve tregua durará poco. El citado organismo ha alertado de que mañana llegará una "nueva masa de aire muy húmedo" al país, que traerá lluvias en la mayoría de la península.
Más de 350 avisos a Bombers por el temporal de viento, especialmente en Camp de Tarragona y l'Ebre
Los Bombers de la Generalitat han recibido más de 350 avisos por el temporal de viento, especialmente procedentes de Camp de Tarragona (261) y les Terres de l'Ebre (55). Hasta las 15:00 horas de este domingo, habían recibido 366 alertas, según informó el cuerpo a la Agència Catalana de Notícies (ACN). La mayoría de los avisos, sin embargo, se realizaron de madrugada y por la mañana. En Camp de Tarragona, a las 10:00 horas ya acumulaban 142. Mont-roig del Camp, Reus, Valls y Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant son cuatro de las poblaciones más afectadas por el vendaval, con rachas que rozan los 140 km/h.
Cinco vuelos cancelados y seis desvíos en Palma por los fuertes vientos
La adversa meteorología en el área de Palma por fuertes rachas de vientos cruzados han provocado la mañana de este sábado la cancelación de cinco vuelos y seis desvíos ante la dificultad para aterrizar en Son Sant Joan. Aena y Enaire, el gestor de la navegación aérea, recomiendan a los pasajeros que tengan previsto volar que consulten con las aerolíneas el estado de sus vuelos.
Varias tripulaciones han decidido desviarse a otros aeropuertos alternativos al no poder aterrizar en Palma e Ibiza. Según detalla desde Aena, un vuelo Barcelona-Palma ha regresado a la capital catalana; un Madrid-Palma se ha desviado a Valencia, un Barcelona-Palma también ha tenido que volver al Prat, igual que otro Valencia-Palma que ha regresado a Manises; un Menorca-Palma volvía a Mahón y un Alicante-Palma se desviaba a Menorca.
Las cancelaciones se han concentrado en las operaciones interislas. Se han anulado un Palma-Ibiza, Palma-Menorca, Ibiza-Palma, Menorca-Palma y Palma-Menorca.
La Agencia Estatal de Meteorología daba cuenta de fuertes rachas de viento en la Serra de Alfàbia, hasta 157 kilómetros/ hora, Cabra (102), Port de Sóller (91) y Santa Maria (87). Y también en el aeropuerto de Menorca, con 70 kilómetros por hora y en el aeropuerto de Ibiza, con 92 kilómetros, y también en Formentera.
Continúan las fuertes rachas de viento en el sud de Catalunya
Continúa soplando con fuerza el viento en Catalunya, con especial virulencia en el sud del territorio. En las últimas horas se ha registrado una racha máxima de 124 km/h en Miami Platja (Baix Camp), 122,4 km/h en el Perelló (Baix Ebre) o 120,2 km/h en el Mas de Barberans (Montsià).
