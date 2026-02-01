Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil

Los Bombers llaman a evitar las actividades en la montaña este domingo por el riesgo de avalanchas

Los Bomberos de la Generalitat han hecho un llamamiento a evitar salidas y actividades en la montaña este domingo debido al elevado riesgo de avalanchas en los Pirineos, donde habrá peligro 3 en las comarcas de alta montaña y riesgo 2 en los Prepirineos.

En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el sargento del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de los Bomberos, Pere Palaugumà, ha asegurado que prevén afluencia de gente a la montaña el domingo y ha pedido “ser cuidadosos con todas las medidas de seguridad”.

“Recomendamos a la gente que se informe sobre la zona a la que piensa ir y las cotas que piensa esquiar y, evidentemente, ir bien protegidos”, ha recomendado. Una avalancha puede ser fatal y las montañas tienen actualmente nieve venteada, una capa de nieve que se ha depositado sobre la ya existente y que “seguramente no está bien cohesionada”, ha avisado.

En caso de encontrarse sorprendido por una avalancha, Palaugumà ha recomendado “intentar nadar” para mantenerse lo más cerca posible de la superficie y tener en cuenta que una persona es “un pequeño objeto en medio de una gran masa” en movimiento que puede provocar “lesiones muy graves”. Ser víctima de una avalancha “significa que se han hecho bastantes cosas mal”, ha indicado.

Es necesario llevar detector de víctimas de avalanchas, pala y sonda para facilitar la localización y, si hay un riesgo elevado, como es el caso de este fin de semana, “no exponerse a ese riesgo”. El peligro afecta tanto a zonas esquiables como a rutas de senderismo de montaña, por lo que se aconseja no formar grupos grandes, ir uno por uno y evitar las zonas más cargadas de nieve.