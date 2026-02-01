El sector logístico apuesta por duplicar las vías porque es “grave” que las mercancías circulen por la red de Rodalies

El sector logístico apuesta por duplicar las vías para que las mercancías no compartan infraestructura con las líneas de Rodalies, como ocurre actualmente en toda la red excepto en un tramo de Castellbisbal al puerto de Barcelona. “Las mercancías no pueden circular por líneas de Rodalies”, defiende a ACN el presidente de Ferrmed, Joan Amorós, que lamenta que la situación “es grave” porque no caben más trenes. En esta línea coincide el presidente de la sectorial Agroalimentaria de Pimec, David Coll, que ha criticado que, cuando hay un corte como el del túnel de Rubí, toda la cadena alimentaria e industrial queda “paralizada”. A su parecer, la red se ha quedado “pequeña”: “Hay que planificar nuevas líneas férreas y puntos intermodales”.

En un contexto en el que las mercancías comparten mayoritariamente las mismas vías que los trenes de pasajeros, el sector logístico se queja de que vive una situación “difícil”, no solo porque las líneas de Rodalies tienen prioridad frente a su servicio, sino porque cuando hay una incidencia en la red, les afecta directamente.

Así, el accidente en Gelida y el cierre del túnel de Rubí han dejado el puerto de Barcelona en una situación de “aislamiento técnico para la mercancía por tren”, según explican a ACN desde la Asociación de Cargadores de España (ACE). Según la entidad, actualmente “el volumen de mercancía acumulada es muy elevado”, ya que del puerto entran y salen de media a la semana unos 4.000 contenedores llenos.

“Tenemos que invertir y mucho en infraestructuras y hace muchos años que no lo estamos haciendo”, ha lamentado Coll, que ha dicho que si los trenes de mercancías no pueden circular, se genera un “grave conflicto” que después tiene “repercusiones”, como el encarecimiento de los productos. Según Coll, esta situación hace que las empresas se pasen al transporte por carretera.

La misma opinión la defiende la ACE, que señala que el “bloqueo ferroviario obliga a buscar alternativas en una carretera ya saturada, lo que compromete los tiempos de entrega y pone en peligro las líneas de producción por la falta de componentes y materias primas”. “La situación supone una pérdida directa de competitividad”, lamentan, por lo que exigen a Adif agilizar las obras.

"Mal enfoque de la gestión”

Para Amorós, el sistema actual es un “mal enfoque de la gestión”, que no permite al transporte ferroviario ser competitivo frente a los camiones. Asimismo, ha recordado que, como cada diez minutos pasan trenes de pasajeros por algunas de las vías, es complicado encontrar un hueco para las mercancías.

Además, a esto se le suma que los trenes no hacen paradas, como los camiones, sino que van de un punto a otro. En este contexto, Coll apuesta por crear más “puntos intermodales” que sirvan para que los paquetes se puedan mover de los trenes a los camiones, haciendo que el transporte de mercancías esté integrado. Amorós considera que el mejor escenario es un sistema “flexible” y que funcione “a demanda”.

Menos costes operativos

De hecho, un estudio de Ferrmed señala que si se utilizara este sistema integrado de mercancías, donde se combinaría la carretera y el ferrocarril, se ahorrarían el 51% de los costes operativos de transporte, además del 77% de los gases de efecto invernadero y nocivos.

“Estos son los beneficios del tren respecto a la carretera, pero si el tren no funciona porque las vías no están, porque no están bien mantenidas, porque hay accidentes y demás, la gente va en camión”, ha resumido Amorós, que ha reclamado a las administraciones un cambio de paradigma que incluya más inversiones para aumentar el número de mercancías que se mueven en tren.

Noticias relacionadas

El sector logístico ha expuesto sus reivindicaciones después de que, desde el accidente ferroviario del pasado 20 de enero en la R4 de Rodalies, una incidencia en un túnel en Rub haya obligado a detener la circulación de mercancías con trenes hacia Francia desde Barcelona y Tarragona. Según alertaron a ACN diversas fuentes conocedoras de la situación, la afectación impide a los convoyes procedentes de Barcelona y del sur del país avanzar hacia el resto del continente, y también que lleguen algunos procedentes desde Francia. El gobierno español aseguró que la circulación se reanudaría en cuestión de “días”, pero no concretó una fecha.