Crisis ferroviaria

Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Horarios e incidencias en Renfe

La factura del Govern por la crisis de Rodalies ya asciende a 5,2 millones de euros, que reclamarán al Ministerio de Transportes

Actividad a medio gas en la estación de Sants con los servicios de Rodalies reprogramados

Actividad a medio gas en la estación de Sants con los servicios de Rodalies reprogramados

Actividad a medio gas en la estación de Sants con los servicios de Rodalies reprogramados / JORDI OTIX / VÍDEO: EFE

Helena López

Helena López

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía entre Gelida y Martorell. A consecuencia de esto, ha habido interrupciones del servicio ferroviario, paros de maquinistas y reuniones con el Govern y el Ministerio de Transportes para reparar los tramos considerados peligrosos y reanudar el servicio.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre las consecuencias de este accidente ferroviario. La autopista AP-7 permanecerá cortada al menos una semana más en sentido sur hasta que se repare completamente el talud que se derrumbó. El servicio ferroviario funcionará aún con alteraciones al menos hasta el lunes.

