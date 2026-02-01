Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Horarios e incidencias en Renfe

Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía entre Gelida y Martorell. A consecuencia de esto, ha habido interrupciones del servicio ferroviario, paros de maquinistas y reuniones con el Govern y el Ministerio de Transportes para reparar los tramos considerados peligrosos y reanudar el servicio.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre las consecuencias de este accidente ferroviario. La autopista AP-7 permanecerá cortada al menos una semana más en sentido sur hasta que se repare completamente el talud que se derrumbó. El servicio ferroviario funcionará aún con alteraciones al menos hasta el lunes.

TRAMO CORTADO DE LA AP-7

El sector logístico apuesta por duplicar las vías porque es “grave” que las mercancías circulen por la red de Rodalies El sector logístico apuesta por duplicar las vías para que las mercancías no compartan infraestructura con las líneas de Rodalies, como ocurre actualmente en toda la red excepto en un tramo de Castellbisbal al puerto de Barcelona. “Las mercancías no pueden circular por líneas de Rodalies”, defiende a ACN el presidente de Ferrmed, Joan Amorós, que lamenta que la situación “es grave” porque no caben más trenes. En esta línea coincide el presidente de la sectorial Agroalimentaria de Pimec, David Coll, que ha criticado que, cuando hay un corte como el del túnel de Rubí, toda la cadena alimentaria e industrial queda “paralizada”. A su parecer, la red se ha quedado “pequeña”: “Hay que planificar nuevas líneas férreas y puntos intermodales”. Lea aquí la información ampliada

61 autobuses más desde mañana La Generalitat ha contratado 61 nuevos autobuses para reforzar el servicio interurbano desde mañana lunes, a la espera de saber si la red de Rodalies puede recuperar la normalidad, según informa la Agència Catalana de Notícies (ACN). El refuerzo de la flota por la crisis ferroviaria pasará de los 169 vehículos actuales a 230 gracias a los buses procedentes de otros puntos de España. Este sábado, por ejemplo, han llegado ocho vehículos desde Mallorca en ferri.

Óscar Puente comparece este martes en el Congreso para informar de los accidentes ferroviarios El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá este martes, 3 de febrero, en la Comisión de Transportes del Congreso para informar de los últimos accidentes en trenes de alta velocidad y cercanías que han dejado hasta 46 personas fallecidas en enero. La mesa de la comisión se reunirá ese mismo día por la mañana para convocar de manera oficial la comparecencia del ministro, que se estima a las 16:00 horas según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press. Puente acudirá a la Cámara Baja después de comparecer durante siete horas en un Pleno del Senado para informar de la tragedia de Adamuz y los problemas de Cercanías, especialmente en Catalunya (Rodalies) donde hubo un accidente mortal en Gelida (Barcelona). PP, Vox y Junts pidieron en la Cámara Alta la dimisión del ministro por su responsabilidad en los incidentes ferroviarios.

Junts reclama al Govern que rescinda el contrato con Renfe y que FGC asuma Rodalies El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reclamado este sábado al Govern que rescinda el contrato que tiene con Renfe como operador de Rodalies y que este servicio lo asuma Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). En declaraciones desde la Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona), Turull ha denunciado el "colapso" de la red de Rodalies, que ha achacado a la "incompetencia" del Gobierno y de la Generalitat y al "secuestro de la movilidad" y el riesgo en la seguridad derivados. "Queremos que el Govern de la Generalitat deje esta posición de designación y que en virtud de ser el titular del servicio resuelva la parte del contrato que tiene con Renfe y que se ponga en manos de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya", ha señalado.

Transportes defiende que la ejecución del Plan de Rodalies alcanza el 77 % La ejecución del Plan de Rodalies 2020-30, que cuenta con inversiones del administrador ferroviario, Adif, además de Renfe y el propio ministerio, es del 77 %, han defendido este sábado fuentes del Ministerio de Transportes. La tendencia de los últimos años es de un "acelerón incuestionable", con cifras absolutas "que no se veían desde las obras de la alta velocidad en Cataluña y con una ejecución que va aumentando", reivindican estas mismas fuentes, que destacan que la inversión total realizada supera los 2.500 millones.

Este lunes se prevé una vuelta a la 'normalidad' todavía con afectaciones El documento para la próxima semana, a partir del lunes, incluye 179 puntos de reducción de velocidad en la red catalana, de los cuales 27 son nuevos respecto a la semana anterior. Las mayores afectaciones son en las líneas de Rodalies o de Regionales en puntos como Cunit, Vilanova i la Geltrú, Garraf, Castelldefels, Estació de França o Clot (Barcelona), Cerdanyola del Vallès o Montcada. También en Sant Vicenç de Calders, Cunit, el Vendrell, Reus o Riba-roja (Tarragona), así como en Cervera y Almacelles (Lleida), o en Portbou y Girona.

Dalmau: "Seremos exigentes con el calendario de actuaciones de urgencia que está llevando a cabo Adif" Dalmau ha asegurado que el Govern será “exigente” con el calendario de actuaciones de urgencia que está llevando a cabo Adif en los últimos días y con el de las inversiones previstas a medio y largo plazo, pero al mismo tiempo ha pedido “dejar trabajar” a este operador y a Renfe. En este sentido, ha recordado que la administración debe garantizar el derecho a la movilidad, pero también la seguridad en los desplazamientos. Dalmau ha señalado que la crisis en Rodalies pone de manifiesto la necesidad de contar con unos nuevos presupuestos de la Generalitat este año y que están en conversaciones para reunirse “lo antes posible” con los Comuns. “Nuestro objetivo es dejarnos la piel para tener presupuestos”, ha remarcado el conseller de Presidencia.

Dalmau dice que garantizarán la movilidad el lunes sin concretar el servicio de Rodalies El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado este sábado que el próximo lunes estará garantizada la movilidad, con trenes o autobuses como servicio alternativo, aunque no ha concretado qué parte de la red de Rodalies podrá reabrirse. “Donde las inspecciones —de Adif— hayan finalizado se retomará el servicio de tren y donde no, habrá servicio de autobuses para garantizar la movilidad”, ha afirmado el conseller en declaraciones a los medios en la Feria de la Candelera de Molins de Rei, en las que ha recordado que la Generalitat ha reforzado el servicio de autobús interurbano.

Cid (Comuns) pide al Govern no hablar de normalidad en Rodalies y reclama inversiones sostenidas El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha reclamado a la Generalitat no hablar de una vuelta a la normalidad en Rodalies el lunes ante la situación de "caos" del servicio, y ha pedido un compromiso firme para sostener durante mucho tiempo inversiones, especialmente en mantenimiento. Lo ha dicho en declaraciones este sábado en la 175 Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona), donde ha afirmado que lo máximo que puede hacer el Govern el lunes es plantear es una "reanudación progresiva del servicio, pero en ningún caso se puede hablar de que en Catalunya exista normalidad con Rodalies". Ha señalado que la normalidad solo llegará cuando los usuarios sepan "si pasan o no pasan loa trenes, si el tren llega a la hora y si saben si ese tren les permitirá llegar a trabajar, estudiar o a ver a su familia a la hora que toca", y ha insistido en que se está lejos de una situación que se pueda tildar de normal.