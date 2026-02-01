Respaldo público
El president Illa manda un mensaje de apoyo a la consellera Niubó: "Te esperamos pronto"
"Querida Esther Niubó, te mando todo mi apoyo. Te deseo una rápida recuperación. Mucha fuerza y muchos ánimos", ha compartido desde su convalecencia el president en la red social X
La consellera de Educació i FP, Esther Niubó, estará unas semanas de baja médica
El president de la Generalitat, Salvador Illa, quien recibió el alta médica este viernes y seguirá su recuperación en casa durante las próximas semanas ha sido el primero en lanzar un mensaje público de apoyo a la consellera de Educació i Formació Professional, Esther Niubó, quien este domingo ha hecho público un comunicado en el que explica que tiene que ser sometida a una operación quirúrgica que la obligará también a estar unas semanas de baja médica. "Querida Esther Niubó, te mando todo mi apoyo. Te deseo una rápida recuperación. Mucha fuerza y muchos ánimos. ¡Te esperamos pronto!", ha compartido el president en la red social X.
La presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, Jéssica Albiach ha compartido también en sus redes sociales un mensaje de apoyo a la consellera Niubó.
"Fuerza, ánimos y te esperamos muy pronto para seguir debatiendo y avanzando en la educación de nuestro país. Un abrazo enorme", ha publicado Albiach.
Niubó ha explicado también este domingo que mientras dure su baja médico, serán los tres secretarios del Departamento -la secretaria general, Teresa Sambola; el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez; y el secretario de Formación Profesional, Francesc Roca- quienes asumirán las decisiones ejecutivas de la conselleria. En lo referente a la suplencia en el ejercicio de las funciones de la consellera y a la representatividad del Departament en el Parlament de Catalunya, será el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, quien asumirá estas funciones, como lo ha hecho con el president Illa desde el pasado 18 de enero.
