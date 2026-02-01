Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Esther NiubóRodaliesAlcarazAP7Donaciones pisosBaliza V16GrammyFernando EstesoPandillaEncuesta elecciones AragónLigar
instagramlinkedin

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 2 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 2 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 2 de febrero de 2026 / 5

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 2 de febrero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 2 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 2 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 2 de febrero de 2026

TEMAS

  1. Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
  2. Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba
  3. L'Hospitalet arranca una prueba piloto para acabar con las citas previas de Extranjería
  4. Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
  5. Yolanda, periodista: 'Si no llega a ser por la donación de mis padres no tendría piso en Madrid
  6. El tráfico de la AP-7 aumenta el 70% desde la supresión de los peajes: ¿cómo frenar el deterioro de una autopista al límite?
  7. Ana Aznar, psicóloga: 'No hace falta que tu hijo duerma pegado a ti para desarrollar apego
  8. Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil

La portada de EL PERIÓDICO del 2 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 2 de febrero de 2026

Asesina a su expareja en Pontevedra y se suicida tras atrincherarse con un cuchillo

Asesina a su expareja en Pontevedra y se suicida tras atrincherarse con un cuchillo

El jabalí se podrá cazar todo el año en Catalunya

El jabalí se podrá cazar todo el año en Catalunya

El presunto autor del crimen machista de Pontevedra se atrinchera en una casa de O Porriño

Sorteo Bonoloto del domingo 1 de febrero de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 1 de febrero de 2026

Mareos, dificultad para hablar y resaca sin beber alcohol: el calvario de las personas que sufren el síndrome de la autocervecería

Mareos, dificultad para hablar y resaca sin beber alcohol: el calvario de las personas que sufren el síndrome de la autocervecería

Directo | Catalunya pone en prealerta el plan Allaucat y pide evitar "actividades fuera de las zonas controladas"

Directo | Catalunya pone en prealerta el plan Allaucat y pide evitar "actividades fuera de las zonas controladas"