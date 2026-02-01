La portada de EL PERIÓDICO del 2 de febrero de 2026

Primera plana de la edición impresa
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 2 de febrero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
- Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba
- L'Hospitalet arranca una prueba piloto para acabar con las citas previas de Extranjería
- Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
- Yolanda, periodista: 'Si no llega a ser por la donación de mis padres no tendría piso en Madrid
- El tráfico de la AP-7 aumenta el 70% desde la supresión de los peajes: ¿cómo frenar el deterioro de una autopista al límite?
- Ana Aznar, psicóloga: 'No hace falta que tu hijo duerma pegado a ti para desarrollar apego
- Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil