Accidente en Lleida
Un muerto y cuatro heridos por el choque frontal de dos turismos en la C-14 en Artesa de Segre
El siniestro ha obligado a cortar la autopista en ambos sentidos este domingo por la tarde
Un conductor sobrevive a un aparatoso accidente en Calafell que ha dejado el quitamiedos atravesado en el vehículo
Un hombre ha muerto y cuatro personas han resultado heridas -dos en estado grave y dos menos grave- en un choque frontal entre dos coches en Artesa de Segre (Noguera, Lleida) este domingo por la tarde.
El siniestro mortal se ha producido a media tarde en el punto kilométrico 102 de la carretera C-14, donde, por causas que se están investigando, los dos vehículos han colisionado frontalmente. Las autoridades han recibido el aviso a las 18:25 horas y un total de diez dotaciones de Bombers de la Generalitat, siete ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques y cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra se han dirigido al lugar.
A raíz del siniestro en el que ha muerto el conductor de uno de los dos vehículos, los Mossos han cortado la autopista en Artesa de Segre en ambos sentidos (el accidente ha sido en sentido Lleida) y han hecho desvíos por el interior de la población. Los Bombers, por su lado, han tenido que realizar tareas de excarcelación.
Se trata de la quinta víctima mortal este año en las carreteras catalanas según datos provisionales, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.
Aparatoso accidente en Calafell
Este mismo domingo, un conductor ha embestido de madrugada el quitamiedos de una carretera en Calafell (Baix Penedès, Tarragona), salvándose por la parte superior del coche, donde se ha quedado la barrera de seguridad incrustada impidiendo que impactara en el piloto.
El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.
- Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
- Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba
- L'Hospitalet arranca una prueba piloto para acabar con las citas previas de Extranjería
- Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
- Yolanda, periodista: 'Si no llega a ser por la donación de mis padres no tendría piso en Madrid
- El tráfico de la AP-7 aumenta el 70% desde la supresión de los peajes: ¿cómo frenar el deterioro de una autopista al límite?
- Ana Aznar, psicóloga: 'No hace falta que tu hijo duerma pegado a ti para desarrollar apego
- Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil