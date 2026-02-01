Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Esther NiubóRodaliesAlcarazAP7Donaciones pisosBaliza V16GrammyFernando EstesoPandillaEncuesta elecciones AragónLigar
instagramlinkedin

Accidente en Lleida

Un muerto y cuatro heridos por el choque frontal de dos turismos en la C-14 en Artesa de Segre

El siniestro ha obligado a cortar la autopista en ambos sentidos este domingo por la tarde

Un conductor sobrevive a un aparatoso accidente en Calafell que ha dejado el quitamiedos atravesado en el vehículo

Archivo - Un vehículo de los Mossos

Archivo - Un vehículo de los Mossos / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El Periódico

El Periódico

LLEIDA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre ha muerto y cuatro personas han resultado heridas -dos en estado grave y dos menos grave- en un choque frontal entre dos coches en Artesa de Segre (Noguera, Lleida) este domingo por la tarde.

El siniestro mortal se ha producido a media tarde en el punto kilométrico 102 de la carretera C-14, donde, por causas que se están investigando, los dos vehículos han colisionado frontalmente. Las autoridades han recibido el aviso a las 18:25 horas y un total de diez dotaciones de Bombers de la Generalitat, siete ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques y cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra se han dirigido al lugar.

A raíz del siniestro en el que ha muerto el conductor de uno de los dos vehículos, los Mossos han cortado la autopista en Artesa de Segre en ambos sentidos (el accidente ha sido en sentido Lleida) y han hecho desvíos por el interior de la población. Los Bombers, por su lado, han tenido que realizar tareas de excarcelación.

Se trata de la quinta víctima mortal este año en las carreteras catalanas según datos provisionales, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Noticias relacionadas

Aparatoso accidente en Calafell

Este mismo domingo, un conductor ha embestido de madrugada el quitamiedos de una carretera en Calafell (Baix Penedès, Tarragona), salvándose por la parte superior del coche, donde se ha quedado la barrera de seguridad incrustada impidiendo que impactara en el piloto.

El Servei Català de Trànsit recuerda que el SIAVT (Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico) se encuentra a disposición de los familiares y afectados por siniestros de tráfico los 365 días del año para ofrecerles un servicio de orientación e información sobre los trámites después del siniestro, conocer los recursos existentes, recibir información sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y el apoyo psicológico ante un siniestro de tráfico. Se puede contactar mediante el teléfono gratuito 900 100 268 y a través del web victimestransit.gencat.cat.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
  2. Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba
  3. L'Hospitalet arranca una prueba piloto para acabar con las citas previas de Extranjería
  4. Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
  5. Yolanda, periodista: 'Si no llega a ser por la donación de mis padres no tendría piso en Madrid
  6. El tráfico de la AP-7 aumenta el 70% desde la supresión de los peajes: ¿cómo frenar el deterioro de una autopista al límite?
  7. Ana Aznar, psicóloga: 'No hace falta que tu hijo duerma pegado a ti para desarrollar apego
  8. Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil

Rodalies sigue sin recuperar la "normalidad": 10 tramos se cubrirán aún en bus y habrá velocidad limitada en 180 puntos

Rodalies sigue sin recuperar la "normalidad": 10 tramos se cubrirán aún en bus y habrá velocidad limitada en 180 puntos

Un muerto y cuatro heridos por el choque frontal de dos turismos en la C-14 en Artesa de Segre

Al menos 25 migrantes llegan a Ceuta tras saltar la valla con Marruecos

Al menos 25 migrantes llegan a Ceuta tras saltar la valla con Marruecos

Mareos, dificultad para hablar y resaca sin beber alcohol: el calvario de las personas que sufren el síndrome de la autocervecería

Mareos, dificultad para hablar y resaca sin beber alcohol: el calvario de las personas que sufren el síndrome de la autocervecería

Armando del Rey, el superviviente de la tribu del salto base que perdió a sus cuatro amigos: "Siempre tengo ganas de saltar, es lo que soy"

Armando del Rey, el superviviente de la tribu del salto base que perdió a sus cuatro amigos: "Siempre tengo ganas de saltar, es lo que soy"

Adif trabaja en 31 puntos de la red para recuperar tramos de Rodalies aún sin servicio

Adif trabaja en 31 puntos de la red para recuperar tramos de Rodalies aún sin servicio

La Guardia Civil busca al sospechoso de un homicidio en Olesa en 2005

Un muerto y cuatro heridos por el choque frontal de dos turismos en la C-14 en Artesa de Segre