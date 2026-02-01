Un muerto y cuatro heridos por el choque frontal de dos turismos en la C-14 en Artesa de Segre

Un hombre ha muerto y cuatro personas han resultado heridas -dos en estado grave y dos menos grave- en un choque frontal entre dos coches en Artesa de Segre (Noguera, Lleida) este domingo por la tarde.

El siniestro mortal se ha producido a media tarde en el punto kilométrico 102 de la carretera C-14, donde, por causas que se están investigando, los dos vehículos han colisionado frontalmente. Las autoridades han recibido el aviso a las 18:25 horas y un total de diez dotaciones de Bombers de la Generalitat, siete ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques y cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra se han dirigido al lugar.

A raíz del siniestro en el que ha muerto el conductor de uno de los dos vehículos, los Mossos han cortado la autopista en Artesa de Segre en ambos sentidos (el accidente ha sido en sentido Lleida) y han hecho desvíos por el interior de la población. Los Bombers, por su lado, han tenido que realizar tareas de excarcelación.

Se trata de la quinta víctima mortal este año en las carreteras catalanas según datos provisionales, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

