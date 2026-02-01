Muere un hombre con movilidad reducida en el incendio de una vivienda en Tarragona

Un hombre ha muerto este domingo en un incendio doméstico en una casa de la calle de Mossèn Salvador Ritort i Faus, en Tarragona. Se trata de una persona con movilidad reducida que no ha podido salir de la vivienda tras originarse el fuego.

El incendio se habría originado en la chimenea del inmueble y, posteriormente, se ha extendido a un sofá. Dos personas estaban en el interior del domicilio y solo una ha podido salir y alertar a los servicios de emergencias. Cuatro dotaciones de los Bombers se han desplazado a la zona, han extinguido rápidamente el fuego y han localizado el cuerpo sin vida del hombre.

Vivienda incendiada en Tarragona

Los Bombers han recibido el aviso sobre las 13:46 horas y han encontrado su cuerpo sin vida. Hasta el lugar del siniestro han activado dos camiones de agua, una autoescala y una dotación ligera de coordinación y mando.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha activado 3 ambulancias y una unidad de psicólogos, ha atendido en estado leve a una mujer de 78 años. Los Mossos d’Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación, han activado 7 patrullas.

Una vez extinguido el incendio, que ha quemado completamente un sofá, los Bombers han realizado tareas de ventilación, ya que toda la casa ha quedado afectada por el humo.

Cuatro muertos en enero por incendios en viviendas

Durante el mes de enero cuatro personas han muerto en Catalunya a consecuencia de incendios en viviendas. El 7 de enero se produjeron dos víctimas mortales: un hombre de 77 años en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) y otro, de 54 años, en Constantí (Tarragonès). El 13 de enero murió una mujer de 89 años en el distrito de Horta Guinardó de Barcelona. Y el 29 de enero perdió la vida una mujer en un incendio con deflagración en una casa de Breda (Selva).

Noticias relacionadas

En el año 2025 un total de 24 personas murieron a causa de incendios en viviendas en Catalunya, cinco de las cuales en la ciudad de Barcelona. Las personas mayores son uno de los perfiles de mayor riesgo cuando se declara un fuego en un edificio. Siete personas de edad avanzada y otra con movilidad reducida murieron en su casa después de que se declarara un incendio.