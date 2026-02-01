Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Esther NiubóRodaliesAlcarazAP7Donaciones pisosBaliza V16GrammyFernando EstesoPandillaEncuesta elecciones AragónLigar
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Al menos 25 migrantes llegan a Ceuta tras saltar la valla con Marruecos

Han entrado por distintas zonas de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo al no ser vistos por las cámaras de seguridad

Una imagen de archivo de la frontera de Ceuta con Marruecos.

Una imagen de archivo de la frontera de Ceuta con Marruecos. / EP

EFE

Ceuta
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Al menos 25 migrantes subsaharianos ha entrado irregularmente en Ceuta en las últimas horas tras saltar la doble valla fronteriza que separa la ciudad de Marruecos, aprovechando los daños sufridos en la zona por las últimas borrascas.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes han entrado por distintas zonas de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre al no ser vistos por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Entre los migrantes, 15 proceden de Guinea y cinco de Sudán, estando todos ellos en buenas condiciones de salud. Los subsaharianos se dirigieron hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tras realizar el salto de la valla fronteriza, sin ser detenidos por los agentes de la Guardia Civil que custodian el perímetro.

Noticias relacionadas

Las entradas se han producido en momentos de intensas lluvias que han provocado que Ceuta haya estado en situación de aviso amarillo varias veces en los últimos días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
  2. Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba
  3. L'Hospitalet arranca una prueba piloto para acabar con las citas previas de Extranjería
  4. Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
  5. Yolanda, periodista: 'Si no llega a ser por la donación de mis padres no tendría piso en Madrid
  6. El tráfico de la AP-7 aumenta el 70% desde la supresión de los peajes: ¿cómo frenar el deterioro de una autopista al límite?
  7. Ana Aznar, psicóloga: 'No hace falta que tu hijo duerma pegado a ti para desarrollar apego
  8. Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil

Rodalies sigue sin recuperar la "normalidad": 10 tramos se cubrirán aún en bus y habrá velocidad limitada en 180 puntos

Rodalies sigue sin recuperar la "normalidad": 10 tramos se cubrirán aún en bus y habrá velocidad limitada en 180 puntos

Un muerto y cuatro heridos por el choque frontal de dos turismos en la C-14 en Artesa de Segre

Al menos 25 migrantes llegan a Ceuta tras saltar la valla con Marruecos

Al menos 25 migrantes llegan a Ceuta tras saltar la valla con Marruecos

Mareos, dificultad para hablar y resaca sin beber alcohol: el calvario de las personas que sufren el síndrome de la autocervecería

Mareos, dificultad para hablar y resaca sin beber alcohol: el calvario de las personas que sufren el síndrome de la autocervecería

Armando del Rey, el superviviente de la tribu del salto base que perdió a sus cuatro amigos: "Siempre tengo ganas de saltar, es lo que soy"

Armando del Rey, el superviviente de la tribu del salto base que perdió a sus cuatro amigos: "Siempre tengo ganas de saltar, es lo que soy"

Adif trabaja en 31 puntos de la red para recuperar tramos de Rodalies aún sin servicio

Adif trabaja en 31 puntos de la red para recuperar tramos de Rodalies aún sin servicio

La Guardia Civil busca al sospechoso de un homicidio en Olesa en 2005

Un muerto y cuatro heridos por el choque frontal de dos turismos en la C-14 en Artesa de Segre