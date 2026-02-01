Domingo con retrasos en la R2 Sud por una incidencia en la infraestructura entre Sants y Bellvitge

Los trenes de la R2 Sud de Rodalies circulan este domingo con retrasos que pueden superar los 20 minutos de media debido a una incidencia en la infraestructura entre Sants y Bellvitge, según ha informado Renfe.

También se registran demoras de unos 20 minutos en la R4 entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d’Anoia derivadas de las limitaciones de velocidad.

Este sábado, unas obras programadas en Juneda (Garrigues) ampliaron el servicio alternativo por carretera de las líneas R13 y R14 hasta Lleida, en lugar de hacerlo hasta Vinaixa.

Rodalies opera este domingo en la mayoría de líneas con demoras respecto a las frecuencias habituales debido a las limitaciones de velocidad y mantiene los tramos con servicio alternativo en autobús por la revisión de puntos que se está llevando a cabo en la red.