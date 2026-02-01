La consellera de Educació i FP, Esther Niubó, estará unas semanas de baja médica

La consellera de Educació i Formació Professional (FP), Esther Niubó, deberá someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días y a una posterior recuperación que la obligará a delegar la dirección del Departament durante algunas semanas. Mientras dure su procedimiento médico, serán los tres secretarios del Departamento -la secretaria general, Teresa Sambola; el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez; y el secretario de Formación Profesional, Francesc Roca- quienes asumirán las decisiones ejecutivas de la conselleria. En lo referente a la suplencia en el ejercicio de las funciones de la consellera y a la representatividad del Departament en el Parlament de Catalunya, será el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, quien asumirá estas funciones, como lo ha hecho con el president Illa desde el pasado 18 de enero.

Niubó ha explicado este domingo en sus redes sociales que en lo últimos días le han realizado "diversas pruebas médicas que, finalmente, han determinado que necesita someterse a una intervención quirúrgica". "Por este motivo, durante unas semanas me veré obligada a reducir de manera significativa mi actividad diaria. Necesito este tiempo para recuperarme plenamente y retomar la actividad lo antes posible y en las mejores condiciones", ha apuntado la consellera, quien asegura que está animada y tiene "la máxima confianza en el magnífico equipo de médicos que la está tratando".

"Durante este paréntesis obligado, el Departament estará en manos de unos excelentes profesionales, comprometidos y, como siempre, al servicio de la educación del país", ha proseguido.

Se da la circunstancia que es la segunda baja médica que sufre el Executiu este 2026, después de la hospitalización del president Salvador Illa por una osteomielitis púbica, dos situaciones que han afectado emocionalmente tanto al Executiu como al PSC.

Además, la conselleria de Educació está gestionando en estos momentos un conflicto con los docentes, con un nuevo ciclo de huelga que empezará el 11 de febrero y que se prevé que se alargue. Según una encuesta realizada por USTEC, el sindicato mayoritario en el sector, el 83% de sus afiliados estarían a favor de hacer varios días de huelga, "ya sea a través de un ciclo sostenido de paros o mediante una huelga indefinida".

La primera reivindicación del personal educativo es clara: la mejora salarial. Los sindicatos subrayan que en los últimos quince años, el profesorado y el personal de atención educativa han perdido entre un 20 y un 25% de poder adquisitivo.

Esther Niubó (Barcelona, 1980), asumió las riendas de la conselleria en agosto de 2024, tras la investidura de Salvador Illa como president. Se trata de una dirigente de confianza del jefe de la Generalitat cultivada durante años de trabajo en el PSC y en la oposición en el Parlament.

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la UAB y experta en política internacional, tiene carnet del PSC desde 2002 y es diputada desde hace más de una década. Niubó ejerció de portavoz del partido en 2014, cuando Miquel Iceta se puso al frente de la formación, y durante siete años fue también directora de la Fundació Rafael Campalans, el 'think tank' de los socialistas catalanes, además de haber ejercido también como asesora en el Parlamento Europeo.