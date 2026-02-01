Los accidentes en la AP-7 aumentan un 40% desde 2019 en Catalunya

La AP-7, hasta la supresión de los peajes, fue la autopista de pago más larga de España. 1.007 kilómetros que discurren por cuatro comunidades autónomas (Catalunya, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía) y que los camiones evitaban por su elevado coste. Antes de 2020 (año en el que se inició la eliminación del pago por circular en la mayor parte de los tramos), un camionero que entrase en la vía por La Jonquera y saliese en Andalucía se veía obligado a pagar entre 130 y 150 euros de tributo. La alternativa era la autovía A7 y la carretera nacional N-340.

Desde 2021, la mayor parte del trazado es gratuita. Tras la supresión del peaje, el tráfico aumentó en torno a un 70%, especialmente en los tramos que discurren por Catalunya. Es la comunidad en la que la AP-7 concentra más circulación de las cuatro que atraviesa y también la que registra un análisis más detallado de la siniestralidad en esta vía. De hecho, entre 2019 y 2025, los accidentes han aumentado un 40%; las víctimas (mortales y heridos) se han incrementado un 30%, y los fallecidos, un 13%.

El segundo punto más peligroso de la AP-7 es el kilómetro 745, a la altura de la salida Torrevieja Norte (Alicante)

Diversas asociaciones llevan a cabo estudios sobre la peligrosidad de la AP-7 a su paso por las cuatro autonomías españolas. Es el caso de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que asigna un índice de peligrosidad a cada tramo de un kilómetro. Este indicador se obtiene relacionando el número de accidentes con víctimas en un tramo de carretera, la intensidad media diaria de vehículos (IMD) y la longitud del tramo. La media española de este índice es de 8.

Catalunya concentra tres de los cinco puntos con más alto índice de siniestralidad

Este informe se lleva a cabo de forma quinquenal. Hasta 2020, el punto con mayor índice de peligrosidad estaba situado al final de la AP-7, en el kilómetro 901, en el entorno de la salida de Cuevas de Almanzora (Almería), con un 63,2. Aunque el nuevo documento aún no ha sido publicado, desde AEA han adelantado a EL PERIÓDICO la nueva clasificación de los puntos con mayor índice de peligrosidad.

Los puntos con el índice más alto de toda la vía están en la provincia de Barcelona. En el primer puesto se encuentra en el kilómetro 145, cerca de la salida Cardedeu-La Roca, con un índice de peligrosidad de 56,8. El kilómetro 146 registra otra de las cifras más altas, 37,7. El segundo de Catalunya también está cerca: el kilómetro 161, en el tramo Mollet-El Papiol con un índice de 39,2. Y el cuarto es el kilómetro 171, llegando a Gelida, con un índice de 28,4. El derrumbe del muro de la AP-7 que causó el accidente mortal en la R4 de Rodalies se produjo cerca de ahí, en el kilómetro 175.

El segundo punto con mayor índice de peligrosidad de toda España está en el kilómetro 745, en la provincia de Alicante, a la altura de la salida Torrevieja Norte, con 43,2. Y el siguiente, excluyendo a Catalunya, se halla en el kilómetro 822, en la provincia de Murcia, con un índice de 32,5. Un número que no le sirve para meterse entre los tres primeros de Catalunya.

La siniestralidad en los tramos catalanes de la AP-7 sigue una tendencia al alza / Servei Català de Trànsit

Respecto a la siniestralidad, la DGT recopila datos para toda España, pero no publica habitualmente estadísticas detalladas por carretera concreta en sus informes anuales accesibles al público. En los documentos generales de siniestralidad, la DGT no desglosa por tramo de vía, sino por tipo de vía (autopista, autovía, carretera convencional) y por provincia o por tipo de accidente, y estos informes no incluyen desgloses públicos por carretera específica.

Aumentan los accidentes

El Servei Català de Trànsit (SCT), por contra, sí recoge estos datos. En 2019, la AP-7 a su paso por Catalunya registró 503 accidentes totales, que dejaron un total de 923 víctimas (incluyendo muertos, heridos graves y heridos leves). En 2024, la cifra subió 701 siniestros y 1.157 víctimas. Y en 2025, en una tendencia alcista, se han contabilizado 707 accidentes con 1.198 víctimas.

El número de víctimas mortales en 2019 fue de 15. La cifra se redujo a 6 fallecidos en 2020, año atípico por la pandemia. En 2021, aún arrastrando restricciones por el covid, la cifra de muertos subió a 12. En 2022 se registró la peor cifra de los últimos años: 24 personas perecieron en los tramos catalanes de la AP-7: "La conclusión que sacamos de esas cifras es que no hay que abrir peajes después de una pandemia, porque se da un fenómeno de pulsión tras contención", explica a EL PERIÓDICO Ramon Lamiel, director del SCT.

El tramo más conflictivo es el situado entre El Pertús y La Roca del Vallès: en 2025 registró 16 accidentes con muertos y heridos graves

La cifra bajó a 15 muertos en 2023. En 2024 se logró un hito histórico: "6 víctimas mortales en todo el año, la misma cifra que el año de la pandemia", apunta Lamiel. Un espejismo, dado que en 2025 ha vuelto a repuntar el número: 17 fallecidos en la AP-7 catalana, convirtiéndose en el segundo peor dato de los últimos 7 años.

Una evolución similar sigue la suma de "muertos + heridos graves" en esos mismos años en el territorio catalán de la AP-7. Se registraron 34 en 2019, bajó a 25 en el año de la pandemia, subió a 39 en 2021 y tocó techo en el funesto 2022, donde se contabilizaron 76 víctimas. La cifra descendió hasta 52 en 2023 y siguió esa tendencia a la baja con 50 en 2024. Sin embargo, 2025 volvió a aumentar y registró 71 casos.

En 2025 se han registrado más muertos y heridos en Catalunya en la AP-7 que en 2024 / Servei Català de Trànsit

El SCT divide estos accidentes con resultado de "muertos o heridos graves" por tramos, siendo el más crítico el primero geográficamente, el que va desde El Pertús (Francia) hasta La Roca del Vallès: en 2024 se contabilizaron 7 accidentes; en 2025 la cifra subió a 16.

El segundo más conflictivo es el último tramo de la AP-7 en Catalunya, el que va de Cambrils a Ulldecona: en 2024 hubo 4 accidentes con fallecidos o heridos graves. En 2025, la cifra se ha situado en 12.

La única buena noticia se encuentra en el tramo comprendido entre La Roca y Parets del Vallès: en 2024 se registraron 4 siniestros con muertos o heridos graves. El año pasado no hubo ninguno.