Adif avanza en el plan de contingencias de Rodalies con obras urgentes para normalizar el servicio

Las líneas de Rodalies afectadas por los últimos temporales en Cataluña son el foco del plan de actuaciones urgentes de Adif, que tiene como objetivo recuperar la normalidad del servicio y reducir el riesgo de nuevas incidencias, con un total de 31 intervenciones en marcha de forma simultánea en distintos puntos. Entre las medidas adoptadas, se han realizado cerca de 400 inspecciones y revisiones en el conjunto de la red, según ha anunciado la compañía este domingo.

En estos momentos, Adif trabaja en evaluar y reparar los daños provocados por el temporal. La borrasca Harry, que afectó a Cataluña durante la semana del 19 al 24 de enero de 2026, provocó varios casos de desprendimientos en desmontes y en la aleta de un muro de contención de la autopista AP-7, que causó el trágico accidente de Gelida del pasado 20 de enero.

Obras de Adif en Rodalies, Sant Sandurní / R

Después del incidente, también se produjeron otros desprendimientos y se detectaron otros puntos, principalmente taludes y trincheras, en los que se apreciaba riesgo de caída de materiales sobre las vías.

Medidas urgentes

El plan se articula en dos grandes líneas de actuación. En primer lugar, la intensificación de las inspecciones en los tramos más sensibles de la red y la ejecución de obras de emergencia en los puntos afectados. Hasta ahora, Adif ha llevado a cabo más de 400 inspecciones en trincheras, taludes, túneles, puentes, plataformas, vías y otras estructuras de todas las líneas de Rodalies.

Los reconocimientos se han centrado especialmente en los tramos próximos a la costa, como las líneas Barcelona–Vilanova–Sant Vicenç de Calders y Barcelona–Mataró–Maçanet, así como en aquellas que discurren por zonas con mayor presencia de trincheras y taludes, como La Garriga–Vic–Puigcerdà, Barcelona–Tarragona–Móra la Nova–Flix, Barcelona–Girona–Figueres y Castellbisbal–Mollet.

Obras de Adif en Rodalies, La Plana - Picamoixons, Reus / P

Para estas tareas se han desplegado más de 50 equipos que realizan inspecciones tanto a pie de campo como mediante recorridos en tren. Además, Adif ha reforzado un programa de vigilancia continua que permite detectar riesgos potenciales y adoptar de forma inmediata las medidas técnicas necesarias. Estas inspecciones también han servido para actualizar las necesidades de actuación, identificar nuevos puntos que requieren obras de emergencia y ajustar las limitaciones de velocidad, reduciéndolas o suprimiéndolas cuando las condiciones de la infraestructura lo permiten.

Actuaciones en 31 puntos

Este plan cuenta con ahora mismo con 31 actuaciones de forma simultánea distribuidos en todas las líneas de la red ferroviaria de Rodalies y que consisten fundamentalmente en la protección de trincheras y taludes, además de operaciones de acondicionamiento de vía, ha señalado Adif en una nota de prensa.

La compañía ha resaltado que se está movilizando todos los recursos humanos y materiales disponibles, así como la maquinaria necesaria para reparar los daños causados por los temporales y restablecer la normalidad del servicio en el menor tiempo posible. Actualmente, se calcula que trabajan unos 400 técnicos y operarios de Adif, empresas colaboradoras y asistencias técnicas.

Este plan de actuaciones de emergencia se mantendrá vigente según el avance de los diferentes trabajos, aunque puede estar condicionado por la evolución de la situación climatológica en diversos puntos de la geografía catalana