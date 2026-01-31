Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesCatherine O'HaraSalvador IllaCienciaChiringuitosCollserolaJoan Anton RamonedaPrecio del oroBarcelonaMWCElecciones Aragón
instagramlinkedin

En Directo

El tiempo

Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil

Catalunya activa avisos por vientos huracanados ante el riesgo de rachas de entre 70 y 100 km/h

Fuerte oleaje y viento en la playa de Sant Antoni de Calonge (Girona)

Fuerte oleaje y viento en la playa de Sant Antoni de Calonge (Girona)

Fuerte oleaje y viento en la playa de Sant Antoni de Calonge (Girona) / VÍDEO: EFE

Inés Sánchez

Jordi Grífol

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras las borrascas Joseph y Kristin, Meteocat ha activado avisos hasta como mínimo el domingo ante el riesgo de vientos en Catalunya que podrían superar los 70 kilómetros por hora en una quincena de comarcas catalanas. Por su parte, Aemet pronostica incluso que en algunos puntos, como el litoral y prelitoral de Tarragona, el sábado podrían registrarse vientos de hasta 100 km/h. Protecció Civil ha activado todos los protocolos ante este tipo de fenómenos y pide a la población extremar las precauciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo en Barcelona y resto de Catalunya.

Actualizar

TEMAS

  1. Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital
  2. Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
  3. Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
  4. Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba
  5. España ficha a 20 científicos 'top' en sus ámbitos en EEUU que huyen del 'huracán Trump
  6. Novedades en el peaje de la C-32 a partir de este sábado
  7. Catalunya activa avisos por vientos huracanados ante el riesgo de rachas de entre 70 y 100 km/h
  8. Puente duda que el tramo cortado de la AP-7 en Martorell pueda reabrir el 9 de febrero: 'El talud está muy mal

Los veterinarios ya están tratando perros con picadura de procesionaria

Los veterinarios ya están tratando perros con picadura de procesionaria

La red ferroviaria tendrá 24 puntos más con limitaciones temporales de velocidad en un total de 130 km la semana que viene

La red ferroviaria tendrá 24 puntos más con limitaciones temporales de velocidad en un total de 130 km la semana que viene

Directo | La C-32 será gratuita en sentido sur este fin de semana por el corte de la AP-7

Directo | La C-32 será gratuita en sentido sur este fin de semana por el corte de la AP-7

Llamadas telefónicas a un coste de 50 euros: la OCU denuncia una nueva estafa

Llamadas telefónicas a un coste de 50 euros: la OCU denuncia una nueva estafa

¿Dónde consultar en tiempo real los retrasos en los trenes de Rodalies en Barcelona? Todas las webs y aplicaciones

¿Dónde consultar en tiempo real los retrasos en los trenes de Rodalies en Barcelona? Todas las webs y aplicaciones

Cuatro de cada diez personas no saben cómo ayudar ante un caso de autolesión

Cuatro de cada diez personas no saben cómo ayudar ante un caso de autolesión

El gimnasio, nuevo epicentro de las relaciones sociales

El gimnasio, nuevo epicentro de las relaciones sociales

Pontevedra lidera el negocio de la venta de aire limpio a las empresas contaminantes

Pontevedra lidera el negocio de la venta de aire limpio a las empresas contaminantes