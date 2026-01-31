En Directo
El tiempo
Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil
Catalunya activa avisos por vientos huracanados ante el riesgo de rachas de entre 70 y 100 km/h
Tras las borrascas Joseph y Kristin, Meteocat ha activado avisos hasta como mínimo el domingo ante el riesgo de vientos en Catalunya que podrían superar los 70 kilómetros por hora en una quincena de comarcas catalanas. Por su parte, Aemet pronostica incluso que en algunos puntos, como el litoral y prelitoral de Tarragona, el sábado podrían registrarse vientos de hasta 100 km/h. Protecció Civil ha activado todos los protocolos ante este tipo de fenómenos y pide a la población extremar las precauciones.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo en Barcelona y resto de Catalunya.
Vientos de hasta 100 km/h en el sud de Catalunya
El fuerte viente de componente oeste se ha ido fortaleciendo desde esta madrugada, especialmente en la mitad sud de Catalunya, donde se han observado rachas máximas de entre 80 y 100 km/h.
Fuerte viento en el sur de Catalunya y el Empordà
El sábado ha empezado con fuerte viento de componentes norte y oeste, sobre todo en la mitad sur de Catalunya y en el Empordà, según el Meteocat. Las temperaturas son más altas en el tercio norte y parecidas o ligeramente más bajas en el resto.
Protecció Civil pide limitar las actividades al aire libre
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha pedido en declaraciones a ACN limitar las actividades al exterior este sábado, tanto al lado del mar como la montaña, por las fuertes ventadas previstas durante toda la jornada. Solé ha explicado que el viento soplará en zonas "donde no están habituados", como puede ser el litoral desde Barcelona hasta el Ebro, y ha explicado que la semana pasada, en un fenómeno similar, el teléfono de emergencias 112 recibió "más de 800 llamadas". También ha pedido tener cura especial en el Pirineo, donde el viento puede levantar la nieve y generar el fenómeno del torb.
Las borrascas dejan carreteras cortadas en toda España, cortes de luz y una mujer desaparecida en Tenerife
La sucesión de borrascas que ha cruzado España en los últimos días ha vuelto a dejar este viernes múltiples incidencias, carreteras cortadas, afectación del tráfico ferroviario en Andalucía y del transporte por ría en Galicia, cortes de luz en Santiago de Compostela y zonas de Almería y una persona desaparecida en Tenerife (Canarias). Andalucía es un día más una de las zonas de España más afectadas por la racha de temporales.
En este sentido, dos localidades andaluzas, Jerez (Cádiz) y Porcuna (Jaén) han avanzado ya que pedirán la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil; anteriormente conocida como zona catastrófica.
Por otro lado, efectivos de emergencia mantienen este viernes el dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a la mujer que cayó al mar este miércoles en la costa de Tacoronte, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) del Gobierno de Canarias.
Siete comarcas tendrán rachas de más de 70 km/h
Protecció' Civil ha pedido mucha precaución en los desplazamientos, por la posible presencia de obstáculos en la vía, y en las actividades al aire libre, así como consultar el estado de las carreteras y la previsión meteorológica y asegurar o retirar elementos que puedan caer de fachadas, terrazas y balcones.
También recomienda evitar situarse en zonas arboladas o en espacios con elementos inestables, como carteles, muros y otras estructuras susceptibles de desprenderse por el viento.
Según el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), las rachas de viento podrán superar los 72 kilómetros por hora en las comarcas del Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Alt Penedès, Baix Penedès, Anoia y Baix Llobregat.
Asimismo, en las comarcas del extremo sur de Cataluña, como el Baix Ebre y el Montsià, y del norte, como el Ripollès y el Alt Empordà, la posibilidad de superar los 72 kilómetros por hora será menor
Tarragona cerrará parques públicos este sábado por rachas de viento que pueden superar los 70 km/h
El Ayuntamiento de Tarragona cerrará este sábado los parques con arbolado ante la previsión de rachas de viento que pueden superar los 70 km/h, por lo que ha sido necesario poner en fase de alerta el Plan de Actuación Municipal.
Concretamente, se cerrarán diversos parques como el de la Ciutat, Saavedra, Amfiteatre y el de la iglesia de Bonavista, así como recintos históricos como el Fòrum de la Colònia, el Passeig Arqueològic y el Amfiteatre, informa el consistorio en un comunicado.
En este sentido, se recomienda a la ciudadanía bajar completamente las persianas y evitar dejar macetas y objetos no estáticos en fachadas y terrazas.
Protecció Civil pide prudencia
"El viento se intensificará el sábado a partir de la mañana y hasta la tarde-noche sobre todo en el litoral y prelitoral central y de Tarragona. En el Pirineo también soplará fuerte el viento. Mucha prudencia", ha escrito Emergències en la red social 'X'.
Valentina Raffio
Hasta 100 km/h
La situación escalará de cara al sábado. Según apuntan los pronósticos, para entonces los vientos no solo cogerán fuerza sino que se extenderán. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado una quincena de avisos por viento desde el Empordà y el Ripollès hasta el Baix Ebre y Montsià. Los avisos más severos, de nivel naranja, engloban comarcas como el Baix Llobregat, Penedès, Anoia, Garraf, Alt Camp, Tarragonès y Baix Camp. En estas zonas, la Agencia Estatal de Meteorología también ha activado avisos de nivel naranja ante el riesgo de rachas que podrían llegar a los 100 km/h.
Valentina Raffio
Catalunya activa avisos por vientos huracanados ante el riesgo de rachas de entre 70 y 100 km/h
La llegada de un tren de borrascas sobre la Península Ibérica vuelve a disparar los avisos por temporal marítimo y vientos huracanados en varios puntos del territorio. En Catalunya, el Servei Meteorològic ha activado avisos desde este viernes y hasta como mínimo el domingo ante el riesgo de vientos que podrían superar los 70 kilómetros por hora en una quincena de comarcas catalanas. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica incluso que en algunos puntos, como el litoral y prelitoral de Tarragona, el sábado podrían registrarse vientos de hasta 100 km/h. Protecció Civil ha activado todos los protocolos ante este tipo de fenómenos, como el plan VENTCAT, y pide a la población extremar las precauciones durante sus actividades al aire libre.
Alerta por viento
La Generalitat ha activado la alerta del plan Vencat de Protecció Civil por la previsión de rachas de viento que pueden superar los 72 kilómetros por hora a partir de esta medianoche y hasta mañana a última hora de la tarde, especialmente en el litoral y prelitoral central y sur de Catalunya. Ante esta previsión, Protecció Civil ha pedido mucha precaución en los desplazamientos, por la posible presencia de obstáculos en la vía, y en las actividades al aire libre, así como consultar el estado de las carreteras y la previsión meteorológica y asegurar o retirar elementos que puedan caer de fachadas, terrazas y balcones.
- Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital
- Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
- Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
- Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba
- España ficha a 20 científicos 'top' en sus ámbitos en EEUU que huyen del 'huracán Trump
- Novedades en el peaje de la C-32 a partir de este sábado
- Catalunya activa avisos por vientos huracanados ante el riesgo de rachas de entre 70 y 100 km/h
- Puente duda que el tramo cortado de la AP-7 en Martorell pueda reabrir el 9 de febrero: 'El talud está muy mal