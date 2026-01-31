Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil

Las borrascas dejan carreteras cortadas en toda España, cortes de luz y una mujer desaparecida en Tenerife

La sucesión de borrascas que ha cruzado España en los últimos días ha vuelto a dejar este viernes múltiples incidencias, carreteras cortadas, afectación del tráfico ferroviario en Andalucía y del transporte por ría en Galicia, cortes de luz en Santiago de Compostela y zonas de Almería y una persona desaparecida en Tenerife (Canarias). Andalucía es un día más una de las zonas de España más afectadas por la racha de temporales.

En este sentido, dos localidades andaluzas, Jerez (Cádiz) y Porcuna (Jaén) han avanzado ya que pedirán la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil; anteriormente conocida como zona catastrófica.

Por otro lado, efectivos de emergencia mantienen este viernes el dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a la mujer que cayó al mar este miércoles en la costa de Tacoronte, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) del Gobierno de Canarias.