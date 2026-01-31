La red ferroviaria tendrá 24 puntos más con limitaciones temporales de velocidad en un total de 130 km la semana que viene

La red ferroviaria catalana tendrá 24 puntos más con limitaciones temporales de velocidad la semana que viene, en comparación con esta semana. Adif ha incrementado de 155 a 179 los lugares donde los maquinistas deben reducir la marcha, según se desprende del Documento Semanal de Limitaciones Temporales de Velocidad, que entrará en vigor el lunes que viene pero que el administrador ferroviario ya ha enviado al personal que trabaja en la red. Durante la semana, Adif ha retirado cuatro de los 155 puntos que había porque la incidencia se habría reparado y se considera que se ha eliminado el peligro, según han explicado a la ACN fuentes del sector, pero ha añadido 28, lo que sitúa el balance en 24 limitaciones nuevas. En conjunto, los 179 tramos afectan a 130 kilómetros.

Si bien la infraestructura y su conservación corresponden a Adif, los trenes de pasajeros que circulan por ella los opera Renfe. Respecto al incremento de puntos con limitaciones temporales de velocidad, que acaban haciendo que los trenes circulen más lentamente de lo que tocaría, desde Renfe únicamente han valorado que la voluntad y lo "primordial" es "recuperar los trayectos con todas las garantías de seguridad". "Si el gestor instaura limitaciones temporales de velocidad, nosotros las seguimos", han expuesto fuentes de la compañía. Finalmente, han expresado que el hecho de que haya tantos puntos responde a una "situación extraordinaria donde Adif hace el trabajo para asegurar la infraestructura y garantizar la seguridad del servicio". Desde Adif han declinado valorar el informe, al considerar que es de uso interno de la compañía.

El Documento Semanal de Limitaciones de Velocidad es de ámbito estatal y se dirige a las personas que trabajan de una manera u otra en la red ferroviaria. En él aparecen las afectaciones que obligan a los maquinistas a reducir la velocidad, a qué velocidad se debe circular y los motivos de la incidencia. En ocasiones son lugares puntuales y concretos, pero en otras son tramos de algunos kilómetros. Según han explicado fuentes especializadas a la ACN hay tramos en la lista desde hace diez años, porque las reparaciones no se llevan a cabo. En el documento hay casos en los que el mismo punto o tramo consta más de una vez, principalmente porque hay más de una incidencia por resolver.

La R15, la que acumula más restricciones

En conjunto, en Catalunya a partir del lunes habrá unos 130 kilómetros donde la circulación se hará más lentamente de lo que correspondería. Son aproximadamente 20 kilómetros más que esta semana. En todas las líneas de Regionales y Cercanías del país hay fijadas limitaciones de velocidad, a excepción de la RL3 de Lleida. La más afectada es la R15, que la semana que viene tendrá 42 puntos (esta semana son 39). De estos, diecisiete son entre Riba-roja d'Ebre y Reus -uno más que esta semana-, un tramo que recientemente se ha cortado al tráfico ferroviario y donde Adif ha identificado cinco puntos críticos, que trabaja para resolver.

Tramos con reducciones temporales de velocidad, por línea

Respecto a esta semana, las líneas que más nuevas limitaciones temporales de velocidad incorporarán a partir del 2 de febrero son la R4 y la RG1, con seis; mientras que la R3, R13 y RL4 añadirán cuatro nuevos. Hay que tener en cuenta que algunos tramos afectan a más de una línea. En el caso de la RL4, de los cuatro tramos que se incorporan al documento de Adif, tres son entre Cervera y Manresa donde se han detectado zonas inundables con "riesgo alto". También destaca un tramo de la R4, entre l'Arboç y els Monjos, donde la incidencia es un "árbol próximo a la vía".

El estado de la vía, principal motivo

Según los datos a los que ha tenido acceso la ACN, constan una cincuentena de motivos para establecer una reducción de velocidad en un tramo de vía. De cara a la semana que viene, el principal está relacionado con el estado de la vía (sin especificar), en uno de cada cuatro casos (el 24% de los casos). El segundo tiene que ver con el estado del mecanismo de desvío o cambio de agujas y las traviesas que permiten la intersección entre dos vías, (el 13% de los casos). El estado de las 'trincheras' (excavaciones en el suelo para suavizar la pendiente y favorecer el paso del tren) es la tercera causa de reducción de la velocidad y la semana que viene representará el 11% de los casos.

Noticias relacionadas

Motivos de reducción de velocidad en la red ferroviaria

La lista es larga, e incluye factores como el mal estado de un túnel, la protección por trabajos que se están realizando en el trazado, o por indicación específica relacionada con distancia de frenado antes de llegar a algún punto. Los porcentajes son muy similares a los de esta semana. Por demarcaciones, Barcelona es la que acumulará más lugares con limitación de velocidad temporal, con 86 -73 esta semana-. La seguirá Tarragona, con 57, Girona con 28 y finalmente Lleida, con 8.