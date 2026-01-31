Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Horarios e incidencias en Renfe

Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía entre Gelida y Martorell. A consecuencia de esto, ha habido interrupciones del servicio ferroviario, paros de maquinistas y reuniones con el Govern y el Ministerio de Transportes para reparar los tramos considerados peligrosos y reanudar el servicio.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre las consecuencias de este accidente ferroviario. La autopista AP-7 permanecerá cortada al menos una semana más en sentido sur hasta que se repare completamente el talud que se derrumbó. El servicio ferroviario funcionará aún con alteraciones al menos hasta el lunes.

TRAMO CORTADO DE LA AP-7

La red ferroviaria catalana tendrá 24 puntos más con limitaciones de velocidad La red ferroviaria de Catalunya tendrá 24 puntos más con limitaciones temporales de velocidad la próxima semana, en comparación con esta, según informa la Agència Catalana de Notícies (ACN). Adif ha incrementado de 155 a 179 los lugares en que los maquinistas tendrán que reducir la marcha. Es lo que se desprende del Documento Semanal de Limitaciones Temporales de Velocidad, que entra en vigor el lunes pero ya se ha enviado al personal que trabaja en la red.

"Nueva normalidad" en Rodalies con 155 puntos para revisar Los trenes de Rodalies han circulado este viernes, con 10 tramos interrumpidos por las revisiones de la infraestructura para garantizar la seguridad más hasta 110 kilómetros de la red ferroviaria afectados por límites de velocidad. Adif ha detectado 155 puntos con deficiencias en la infraestructura o en su entorno en los que los maquinistas deben seguir las limitaciones, que en algunos casos son de 30 kilómetros por hora. Estos son los principales.

Los planes de Renfe en Catalunya El servicio de Rodalies en Catalunya ha llegado a tal nivel de colapso tras los últimos derrumbes -uno de ellos mortal- que urge una revisión de todos los puntos críticos de la red. Glòria Ayuso explica en qué consisten los planes de la compañía.

Modificaciones en la R13 y R14 por obras en Juneda los días 1 y 2 de febrero Renfe ha previsto un servicio alternativo de autobuses los próximos 1 y 2 de febrero entre Sant Vicenç de Calders y Lleida-Pirineus, y entre Reus y Lleida-Pirineus, por unas obras en la estación de Juneda que tiene previstas Adif.

Los maquinistas convocan huelga para febrero en pasajeros y mercancías La huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) para los días 9, 10 y 11 de febrero, a la que se han sumado el resto de colectivos del sector, afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail). Según recuerda el sindicato en un comunicado, los paros serán a jornada completa. Previamente, habrá una manifestación el próximo lunes, 2 de febrero, a las 12.00 horas, ante la sede en Madrid del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Bajan a 17 las personas hospitalizadas por el accidente de Adamuz Un total de 17 personas de las 126 que fueron atendidas tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) continúan ingresadas en los hospitales andaluces, tres de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de los distintos centros sanitarios. Según ha informado el Servicio Andaluz de Salud (SAS), se ha producido una nueva alta hospitalaria y un paciente ha salido de la UCI, por lo que el total está ya en 17 personas ingresadas, 16 adultos y un niño.

La R15 funciona parcialmente con transporte alternativo La R15, que conecta Barcelona con Riba-roja d'Ebre, pasando por Tarragona y Reus, funciona con servicio de tren desde Barcelona-Estació de França hasta Reus, y a partir de Reus, con un servicio alternativo de autocares con paradas intermedias.

La R13 sufre demoras por limitaciones de velocidad La línea R13, que cubre el trayecto entre Barcelona Estació de França y Lleida Pirineus pasando por Valls sufre demoras por las limitaciones de velocidad. Hay servicio alternativo por carretera entre Sant Vicenç de Calders y Vinaixa.

La R4 entre Sant Vicenç (Tarragona) y Sant Sadurní (Barcelona) sufre retrasos de más de 30 minutos El servicio de la R4 entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) acumula este viernes a mediodía demoras que podrían superar los 30 minutos, según ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press. También se registran demoras en la R13, R14, R15, R16 y R17 que pueden superar los 20 minutos. Estas demoras, ha explicado Rodalies, se deben a las limitaciones de velocidad.