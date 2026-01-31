Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Horarios e incidencias en Renfe

La factura del Govern por la crisis de Rodalies ya asciende a 5,2 millones de euros, que reclamarán al Ministerio de Transportes

Actividad a medio gas en la estación de Sants con los servicios de Rodalies reprogramados

Actividad a medio gas en la estación de Sants con los servicios de Rodalies reprogramados

Actividad a medio gas en la estación de Sants con los servicios de Rodalies reprogramados / JORDI OTIX / VÍDEO: EFE

Helena López

Helena López

Barcelona
Un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló el martes 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía entre Gelida y Martorell. A consecuencia de esto, ha habido interrupciones del servicio ferroviario, paros de maquinistas y reuniones con el Govern y el Ministerio de Transportes para reparar los tramos considerados peligrosos y reanudar el servicio.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de la información y las últimas novedades sobre las consecuencias de este accidente ferroviario. La autopista AP-7 permanecerá cortada al menos una semana más en sentido sur hasta que se repare completamente el talud que se derrumbó. El servicio ferroviario funcionará aún con alteraciones al menos hasta el lunes.

El Govern prorroga la gratuidad de la C-32 aunque solo en dos peajes en sentido sur

El Govern ha anunciado que prorroga la gratuidad de la C-32 aunque solo en los peajes troncales de Vallcarca (Sitges) y de Cubelles en sentido sur, mientras que mañana el resto de barreras recuperarán su funcionamiento ordinario. El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha destacado este viernes en un comunicado que la gratuidad de estos dos peajes en sentido sur es una medida para facilitar el tráfico de largo recorrido con motivo del corte de la AP-7 en sentido sur, entre Martorell y Vilafranca del Penedès.

Este corte de la AP-7, que se ha llevado a cabo para reparar el muro de Gelida que cedió en el accidente ferroviario del pasado 20 de enero, no tiene una fecha concreta de reapertura, si bien podría ser en torno al próximo 9 de febrero. En este contexto, el Govern mantendrá el levantamiento de las barreras de la autopista C-32, pero parcialmente. A partir de esta medianoche, la gratuidad del peaje se aplicará exclusivamente a los peajes troncales de Vallcarca (dentro del término municipal de Sitges) y Cubelles en dirección sur.

En cambio, habrá que pagar en el resto de barreras: Cubelles acceso, Calafell acceso, Cubelles troncal dirección norte y Vallcarca dirección norte.

