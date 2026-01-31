Visita en Granollers
Paneque afirma que el plan para construir 50.000 viviendas es "una máquina ya engrasada" que avanza a buen ritmo
Lo ha dicho durante el acto de colocación de la primera piedra de 57 viviendas de alquiler asequible en el barrio del Lledoner de Granollers, en un solar cedido por el consistorio al Incasòl
El 39,7% de las primeras 1.940 viviendas de alquiler asequible se construirán en el área metropolitana de Barcelona
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmado que el plan para construir 50.000 viviendas avanza a buen ritmo y que «es una máquina ya engrasada», y ha destacado la colaboración con los ayuntamientos. Lo ha dicho durante el acto de colocación de la primera piedra de 57 viviendas de alquiler asequible en el barrio del Lledoner de Granollers, en un solar cedido por el consistorio al Incasòl. Ha subrayado la agilización de los trámites administrativos mediante el decreto ley aprobado en el Parlament; los concursos en marcha, con un primer paquete de 1.940 viviendas pendiente de resolución el 15 de abril; y que 300 de los 670 solares de la primera convocatoria ya tienen promotor adjudicado.
Además, ha recordado que se han adquirido 3.000 inmuebles mediante compra directa y derecho de tanteo y retracto.
