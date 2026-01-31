Nuevos desprendimientos cortan el acceso a la Cerdanya por el norte: "La urgencia es absoluta"

La Cerdanya afronta dificultades de acceso por varios puntos. En el sur, los problemas en la línea de Rodalies R3 desde Barcelona complican la movilidad hacia la comarca, mientras que en el norte han cortado la RD66 en Thuès-entre-Valls tras unos desprendimientos que han cortado los accesos desde el estado francés. Esta doble afectación genera retrasos e impactos económicos importantes para comercios y empresas del sector de la hostelería y la restauración, según informa el diario 'L’Indépendant'. El corte afecta la circulación de trenes y de vehículos por carretera. La RD66 (Route Départementale 66) es una carretera departamental francesa que atraviesa los Pirineos Orientales, en la zona de la Cerdanya y el Capcir.

El Sindicato de Industrias de Comercio y Hostelería del Pirineo Oriental (UMIH66) alerta de que "la urgencia es absoluta" y reclama medidas concretas para proteger los negocios afectados por el colapso de la vía. El presidente del sindicato, Brice Sannac, advierte que "nuestros operadores de cafetería, hostelería y restauración están en una situación económica crítica" a causa del cierre de la RD66, que se inició el 23 de enero.

Aunque se han habilitado desvíos por las Fenouillèdes, el Aude o por el estrecho camino de las Garrotxes, los recorridos son mucho más largos y dificultan la movilidad en plena temporada de invierno y a pocos días de las vacaciones de febrero de la Zona A. Según Sannac, "la masa salarial supone del 30 al 40% de la facturación de nuestro sector; esto es vital para evitar despidos masivos", según ha informado L'Indépendant.

Además, el sindicato reclama "el reconocimiento del estado de desastre natural, un procedimiento necesario para permitir una rápida compensación del seguro y facilitar la tesorería" e insta a establecer "soluciones permanentes para un acceso seguro, de acuerdo con las demandas que venimos haciendo desde las Bases del Transporte 2020".

Los alcaldes y responsables económicos de los municipios afectados han participado en una reunión informativa convocada por la Prefectura y el Consejo Departamental para coordinar las medidas, compartir información sobre la duración estimada de los trabajos y los cierres, y explicar las alternativas de movilidad disponibles mientras la RD66 permanezca cerrada..

La afectación impacta especialmente la movilidad hacia la Alta Cerdanya y el Capcir, donde las empresas dependen de los flujos de clientes y proveedores que pasan por esta vía. El diario subraya que los efectos económicos pueden ser significativos si el corte se prolonga durante varios días. Los sectores económicos de la Alta Cerdanya, y también los de Puigcerdà y el resto del valle, están pendientes de la temporada turística de las vacaciones escolares francesas de Carnaval.