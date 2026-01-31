Nace la asociación 'Posa-hi tu l’accent' para convertirse en un lobby que busca promover el uso de los dialectos del catalán

La asociación 'Posa-hi tu l’accent' se ha presentado este sábado en L’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) con el objetivo de convertirse en un lobby que busca promover el uso de los dialectos del catalán. La entidad quiere actuar como paraguas de iniciativas relacionadas con la diversidad de la lengua catalana, además de impulsar proyectos propios. Es el caso del festival homónimo, que este año se celebrará en Tortosa del 23 al 25 de octubre en el teatro auditorio Felip Pedrell, tras su renovación.

“El acento forma parte de la identidad de cada persona; cuando se utiliza de manera natural crea cierta empatía con el interlocutor y una sinergia positiva hacia personas que no tienen el catalán como primera lengua”, ha afirmado el presidente de la asociación “Posa-hi tu l’accent”, Òscar Palau.

"Un paso adelante"

Con la voluntad de dar continuidad al camino iniciado con la celebración del primer festival “Posa-hi tu l’accent” a finales de 2024, sus impulsores han dado un paso adelante y se han constituido como asociación. El principal objetivo de la entidad es actuar como un grupo de presión desde el ámbito cultural, social y político para promover el uso del catalán y de la diversidad lingüística. Un propósito que quieren cumplir impulsando iniciativas propias y, al mismo tiempo, apadrinando otras que trabajen en la misma dirección.

Asimismo, la nueva asociación también hace un llamamiento a la participación ciudadana y abre la posibilidad de adherirse como socios. De este modo, se plantea como una entidad “multidisciplinar” que apuesta por “romper los ámbitos de la academia” y prevé “ir más allá de las aulas y salir a la calle” para defender la validez de todas las variantes del catalán, más allá del estándar.

La diversidad dialectal volverá a centrar el festival

Por el momento, la próxima cita de “Posa-hi tu l’accent” ya tiene fecha: será en Tortosa del 23 al 25 de octubre en el teatro auditorio Felip Pedrell. Actualmente, el equipamiento cultural se encuentra en medio de una intervención de remodelación, pero está previsto que en otoño esté listo para acoger la segunda edición del festival. Aunque todavía no se ha desvelado el grueso de la temática que nutrirá el programa, esta edición volverá a girar en torno a la lengua y la diversidad dialectal e incluirá un concierto en el que se podrán escuchar todas las variedades del catalán.

El festival, de carácter bienal, se celebrará en colaboración con el colectivo DiLlums d’Arts al Forn. Los organizadores apuntan que en esta segunda edición podría darse a conocer una versión “más precisa” del mapa dialectal que se presentó hace un año y medio, además de “avivar el debate” en torno a la promoción de la lengua.