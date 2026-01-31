Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manuel Nin i Güell, nuevo abad del monasterio de Santa Maria di Grottaferrata (Italia)

Nacido en El Vendrell (Tarragona) en 1956, era hasta ahora exarca apostólico para los griegos de tradición bizantina de Grecia y obispo titular de Carcabia (Grecia)

Manuel Nin i Güell

Manuel Nin i Güell / EL PERIÓDICO

EP

TARRAGONA
El monje de Montserrat Manuel Nin i Güell ha sido nombrado abad del monasterio de Santa Maria di Grottaferrata (Italia) por el Papa León XIV y pasa así a estar en la Conferencia Episcopal Italiana, según publica este sábado el boletín de la Santa Sede.

Grottaferrata es una abadía extraterritorial que forma parte de la ciudad metropolitana de Roma, regentada por una comunidad de monjes basilianos (griegos de rito oriental), con el estatus de abadía nullius y cuya circunscripción está "inmediatamente sujeta a la Santa Sede" desde 1937, informa la Abadía de Montserrat en un comunicado.

Nacido en El Vendrell (Tarragona) en 1956, era hasta ahora exarca apostólico para los griegos de tradición bizantina de Grecia y obispo titular de Carcabia (Grecia).

