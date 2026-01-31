Luto en La Palma del Condado (Huelva) tras la muerte de la última víctima de Adamuz

El Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva) ha decretado tres días de luto oficial tras el fallecimiento Patricia García Sauci, vecina de la localidad, de 42 años, que eleva a 46 las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y a 29 las que eran residentes en la provincia onubense. El Consistorio, a través de sus redes sociales, ha señalado que el dolor por su pérdida se suma al de decenas de personas como consecuencia de "este terrible suceso" que mantiene consternado a su pueblo "y a toda España".

En señal de duelo, el Ayuntamiento de La Palma del Condado ha decretado esos tres días de luto oficial, que han comenzado a las 00:00 horas de este sábado.

Durante este periodo, las banderas ondean a media asta con crespón en todos los edificios oficiales de esta administración local y han quedado suspendidos los actos previstos en la agenda institucional.

Un dolor irreparable

El consistorio ha manifestado "su más sincero respeto, pésame y solidaridad con sus familiares y personas cercanas, con quienes comparte este dolor irreparable, al igual que todos los vecinos y vecinas del municipio".

Esta víctima estaba ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Reina Sofía de Córdoba y su muerte eleva a tres el número de fallecidos que el siniestro se ha cobrado en La Palma del Condado.