El gimnasio, nuevo epicentro de las relaciones sociales

Es viernes por la tarde y la clase de funcional de las 19:00 horas en el gimnasio está a punto de acabar. Tan solo quedan por hacer los estiramientos. Han sido 45 minutos duros, casi una hora plagada de ejercicios que todo el mundo detesta: 'burpees', zancadas búlgaras y 'press' de hombros. Pero ha valido la pena porque a los beneficios sobre la salud que tienen este tipo de actividades se suma ahora uno extra. Los habituales de este horario han quedado para tomarse la ya tradicional caña que anuncia la llegada del fin de semana, un encuentro que se ha convertido en un aliciente más para no faltar a la cita diaria con el gimnasio. En este caso, el entrenador también se apunta, como casi siempre.

El deporte -y más concretamente los gimnasios- se ha convertido en un espacio de encuentro, en el epicentro de las relaciones sociales. Hacer comunidad en pleno siglo XXI se ha vuelto una tarea complicada. Las pantallas, y sobre todo internet y las redes sociales, han llegado para quedarse. Por el camino quedaron los lugares tradicionales de encuentro, desde la plaza donde antes los más jóvenes se sentaban durante horas en un banco a comer pipas a las ya casi extintas discotecas. A todo esto hay que sumar un ritmo de vida cada vez más frenético. La jornada laboral y las obligaciones del día a día le hurtan horas al ocio y esa tendencia parece irreversible. El deporte, y todo lo que hay a su alrededor, destaca como alternativa de ocio saludable compatible con la salud y que tiene muchos más beneficios, también los psicológicos y los emocionales.

Así lo afirma el vicerrector de Cultura, Deporte y Activación Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Miguel Álamo, quien recuerda que el ser humano funciona a través de las necesidades psicológicas básicas. «Una de ellas es nuestra necesidad de relacionarnos y de formar parte de un grupo que además nos haga sentirnos valorados y en el que se nos trate con respeto». Todo eso, expresa el docente, motiva a la persona a desarrollar la práctica deportiva de manera sostenida en el tiempo. Así, en un mundo repleto de oportunidades y con una gran oferta de ocio entre la que elegir, muchas personas se decantan por el gimnasio por varias razones: cuentan con una amplia oferta de actividades que permite que el usuario elija verdaderamente lo que le gusta; puede llegar a sentirse importante y valorado dentro del grupo de trabajo; y, por último, es importante sentirse competente realizando la actividad física. «Todas esas son las necesidades psicológicas básicas y permiten la fidelización de una persona a una actividad en concreto, en este caso, acudir al gimnasio», resume Álamo.

Tras años en los que la actividad física generaba pereza en buena parte de la población, muchas personas se animan ahora a hacer deporte no solo por sus beneficios para la salud, sino por los emocionales

La vida ahora es, por lo tanto, lo que pasa en las salas de musculación y en los espacios reservados para las actividades dirigidas. Surgen nuevas amistades, se forjan alianzas laborales y el amor -y también el desamor- está en el aire. Los vestuarios se convierten en peluquerías improvisadas donde se comparten los más íntimos secretos y hay máquinas que acumulan colas de espera y que propician encuentros casuales que pueden terminar en algo más.

Hay fórmulas para todos los gustos, desde los grandes centros deportivos que incluyen piscinas, saunas y hasta cafeterías, hasta los pequeños box de crossfit que apuestan por una atención personalizada. Todo eso, sin olvidarse de los estudios de yoga o pilates y de los clubes para corredores al aire libre, el vivo ejemplo de que hacer amigos y mejorar el fondo físico son objetivos plenamente compatibles.

Superada la debacle de la pandemia, los gimnasios han logrado recuperarse y afianzar su lugar. Más del 80% de ellos han vuelto a funcionar con normalidad y hoy ofertan a sus clientes no sólo entrenamiento, sino también salud -con dietas a medida y valoración personal- y un entorno donde cuidarse en grupo. «Hemos pasado de una sociedad sedentaria que prácticamente no hacía nada de ejercicio a una que es consciente de los beneficios que tiene el entrenamiento con pesas en muchos aspectos de la vida, no solo en lo físico», explica Rubén Navarro, club manager del centro de VivaGym en la céntrica avenida Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife.

Los propios monitores se suman a estos encuentros sociales fuera del entrenamiento, donde se han creado auténticas alianzas

Alexander Gutiérrez es uno de los entrenadores de ese gimnasio. Imparte varias de las clases dirigidas y es testigo de las relaciones que se establecen entre los usuarios, que muchas veces ven a sus compañeros de entrenamiento como un entorno seguro en el que compartir confidencias. «En las clases dirigidas las mujeres son mayoría», precisa. Las más exitosas son las de Zumba y las de V-Power -que son precisamente las más divertidas- y siempre hay lugar para la celebración cuando llegan momentos señalados en el calendario, como Navidad, Carnaval o Halloween.

En el caso de los usuarios más jóvenes, la información y la concienciación parece ser la clave de que hayan hecho suyos los gimnasios. «Han convertido estos centros en un espacio de su rutina diaria, quedan aquí y se dan cuenta de cómo mejora su rendimiento académico y su concentración».

Pero aunque los datos mejoran paulatinamente, aún queda mucho por hacer para que se pueda decir que la sociedad española está plenamente concienciada de los beneficios de la práctica deportiva. «La Encuesta de Hábitos Deportivos en España deja claras las cifras: en general, no llegamos al 50% de personas que esporádicamente practican deporte y aquellos que sí lo hacen y siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en este ámbito tan solo rozan el 3% de la población española», alerta el profesor José Miguel Álamo.

El vicerrector de la ULPGC habla de la necesidad de formar en la práctica deportiva de tal manera que cree adherencia desde la niñez. Se trata de abordar, así, «el gran reto» del deporte en la actualidad y que tiene que ver con «enseñar desde pequeños que el objetivo fundamental del deporte no es ganar o perder, sino generar adherencia». «Desde el punto de vista teórico somos conscientes de todos los beneficios que tiene la práctica deportiva para la salud y eso además redunda en la generación de valores. A todo eso ahora se suman las relaciones personales que se pueden forjar con ella», resume.