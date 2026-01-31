Crisis ferroviaria
La Generalitat contrata 61 autobuses para reforzar los servicios interurbanos ante la incertidumbre de Rodalies
Dalmau ha explicado que "allí donde las inspecciones hayan terminado se reanudarán los servicios de trenes", y que "allí donde no, se continuará con el servicio alternativo"
La Generalitat ha contratado 61 nuevos autobuses para reforzar el servicio interurbano a partir del lunes, a la espera de saber si la red de Rodalies puede recuperar la normalidad. Así, el refuerzo de la flota por la crisis ferroviaria pasará de los 169 vehículos actuales a 230 gracias a autobuses que se han incorporado desde distintos puntos de España.
Este sábado, por ejemplo, han llegado ocho procedentes de Mallorca en ferry. Se trata de vehículos de empresas que ya operan en Catalunya, lo que ha facilitado su integración. Según han explicado fuentes del Departament de Territori, el objetivo es contar con una flota preparada para "dar apoyo a los servicios interurbanos cuando sea necesario", especialmente cuando hay más demanda, y garantizar un servicio "más robusto y fiable".
En concreto, los ocho autocares que han llegado este sábado por la tarde lo han hecho alrededor de las 20.30 h a bordo de un ferry de Grimaldi, que también llevaba pasajeros y camiones. Los autobuses son de la empresa Transunion.
Reanudación de Rodalies
En cuanto a la reanudación del servicio de Rodalies, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha señalado este mismo sábado que Adif y Renfe están realizando "los trabajos necesarios en las cuestiones de mantenimiento". En este sentido, ha reiterado que "los catalanes tienen derecho a recuperar su movilidad, pero por encima de todo está el derecho a su seguridad".
Dalmau ha explicado que "allí donde las inspecciones hayan terminado se reanudarán los servicios de trenes", y que "allí donde no, se continuará con el servicio alternativo de autobuses".
