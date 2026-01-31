Francesc Font: "Todos los niños tienen sustancias tóxicas en el cuerpo y el 80% restos de un pesticida prohibido"

Los primeros 30 centímetros de suelo que rodean el planeta son mucho más que tierra: son la base de nuestra alimentación, nuestra salud y el futuro del planeta. El experto en agricultura regenerativa, Francesc Font, explica cómo su trabajo en Pedret i Marzà busca revertir este problema. En su nuevo libro, 'De peus a terra', el experto en agricultura regenerativa alerta sobre los pesticidas que aún persisten en nuestro cuerpo, los alimentos empobrecidos y cómo la agricultura convencional pone en riesgo nuestra salud. Nos explica por qué cuidar el suelo es, hoy más que nunca, una cuestión de supervivencia.

Ha publicado un nuevo libro sobre cómo debemos cuidar nuestra tierra. Ya es el tercero.

Sí, el primer libro estaba muy enfocado a los agricultores, planteando la alternativa de la agricultura regenerativa. El segundo libro era totalmente técnico. Lo escribimos a medias con mi mujer, y era un manual técnico para aplicar la agricultura regenerativa. Este tercer libro va un poco más atrás. Es más el "por qué". Por qué nos conviene hacer agricultura regenerativa o, más allá, por qué nos conviene prestar atención a nuestros suelos, a la tierra. Está enfocado tanto a agricultores como a consumidores. Básicamente, el libro quiere explicar que los primeros 30 centímetros de suelo que rodean el planeta tienen una relación muy directa con nuestra calidad de vida. Nos permiten alimentarnos, tener agua, oxígeno y un clima habitable. Llevamos 50 años destruyendo esos 30 centímetros con la agricultura y con otras actividades. El libro propone cómo podemos dejar de degradarla. Nos interesa como agricultores y como habitantes del planeta. También trato la contaminación del agua y los tóxicos que ingerimos.

El libro aporta muchos datos relevantes y habla de tóxicos como los pesticidas

He hecho mucha investigación para publicar este libro. Todos los habitantes del planeta tenemos DDT en nuestro organismo; estas moléculas se quedan en el tejido graso y afectan también a nuestros hijos. Muchas enfermedades y el aumento de cánceres tienen que ver con estas moléculas artificiales que consumieron nuestros padres y que hemos heredado de alguna manera; son productos que utiliza la agricultura convencional. No solo degrada el suelo, sino que pone en riesgo nuestra salud. El 100% de los niños tienen sustancias tóxicas en el cuerpo, pero el 80% tienen restos de un insecticida prohibido hace cinco años por ser cancerígeno, y el 83% orinan ese insecticida después de cinco años de estar prohibido. Esto es una señal de alerta del precio que estamos pagando por alimentarnos con productos baratos.

¿Y qué pasa con los alimentos desde el punto de vista nutricional?

Esta forma tan agresiva de producir, que nos permite ir al supermercado y encontrar comida muy económica, lo que hace es que los productos que ingerimos estén básicamente cargados de calorías. La producción agresiva empobrece el suelo, así que los alimentos también son pobres nutricionalmente. Ahora consumimos el doble de calorías que nuestros abuelos para obtener los mismos nutrientes, porque los alimentos son muy pobres.

¿En qué situación se encuentra hoy en día la agricultura regenerativa? ¿Hay diferencias entre Catalunya y determinados países del mundo?

La agricultura regenerativa va creciendo en interés y, poco a poco, en aplicación, pero todavía es minoritaria porque va a contracorriente del modelo de los últimos 50 años. Para que crezca, es necesario que los consumidores entiendan estos conceptos y compren productos regenerativos, de manera que los agricultores puedan producirlos y venderlos. A escala mundial, la situación es similar, aunque países como Australia o Estados Unidos van por delante porque hace más tiempo que algunos agricultores apuestan por ella. El crecimiento es lento y los primeros años son difíciles: al dejar los productos químicos, la producción baja un poco. Pero después mejora, se llega a producir casi lo mismo y se reducen los gastos porque el suelo recupera fertilidad. También disminuye la dependencia de fertilizantes y productos tóxicos, lo que es ventajoso económicamente y más seguro para la salud. Hay menos plagas y enfermedades porque, al enriquecer el suelo, regresan insectos, aves y otros organismos que las controlan de manera natural. No se trata de nostalgia, sino de un enfoque científico y eficiente. Otro reto es el cambio de mentalidad: la imagen del campo "limpio" choca con la práctica regenerativa, que protege el suelo con plantas y hierbas. Esto requiere un cambio cultural.

La agricultura regenerativa también afronta el reto de mitigar el cambio climático.

Cuando hablamos de mejorar el suelo, hablamos básicamente o en gran parte de la materia orgánica del suelo. Y aquí siempre explico que un suelo más negro, más oscuro, un suelo como el del bosque, es más fértil que uno más pálido. Es más fértil la tierra del bosque que la tierra de la playa de Roses, y lo es porque la del bosque tiene materia orgánica, que es como el motor del suelo. La materia orgánica está constituida básicamente por carbono, y en todos estos últimos años de empobrecer los suelos hemos enviado mucho carbono a la atmósfera. Ahora lo que hacemos es intentar capturar todo el CO que podemos y devolverlo de nuevo al suelo. Esto hace que nuestro suelo sea más fértil y que podamos contribuir de forma muy directa a mitigar el cambio climático.

¿Cómo pueden encontrar los consumidores productos regenerativos?

Actualmente, buscando directamente a agricultores que practiquen agricultura regenerativa y a través de las webs de los productores. Nosotros ofrecemos visitas guiadas y vendemos aceite en línea en fincaganfont.cat. También estamos a punto de lanzar un sello internacional de productos regenerativos para que el consumidor pueda identificarlos fácilmente, igual que ocurre con los productos ecológicos.

¿Quién impulsa este sello?

Noticias relacionadas

Hemos creado una asociación internacional desde aquí, y yo soy el presidente. El sello estará disponible a partir de febrero y ayudará tanto a productores como a consumidores a distinguir productos verdaderamente regenerativos, evitando el 'greenwashing'.