Fenómenos virales como estrategia de publicidad

Un vídeo grabado con el móvil, un momento gracioso y surrealista o un gesto inesperado. En cuestión de minutos, millones de personas lo ven, lo comparten y lo comentan, haciendo que recorra las redes sociales. Así es como nace un fenómeno viral. Es entonces cuando la publicidad entra en escena.

Las redes son una herramienta comunicativa ideal para expandir un mensaje de forma rápida y exitosa. Las marcas son conscientes de ello y cada vez hacen más uso de este recurso para lanzar grandes campañas publicitarias. En la era de la inmediatez y la digitalización, las empresas deben tener la capacidad de reaccionar rápidamente, entender el funcionamiento de internet y formar parte de la conversación social.

Y no solo las grandes compañías participan de ello, sino también famosos, artistas y personajes públicos varios que buscan un escaparate a través de las redes para generar conversación social en torno a ellos, incluso a través de la polémica. Es el famoso "lo importante es que hablen de ti, aunque sea mal", que decía el publicista Ivy Lee.

El meme como mensaje de marca

La llegada de estos espacios lo ha cambiado todo, también la publicidad. Métodos tradicionales como los anuncios en televisión, los banners o la cartelería siguen funcionando, pero cada vez menos. El mercado se agrupa, generalmente, en internet. Memes, retos virales o audios populares en TikTok son, hoy en día, los mensajes que mayor público captan y aquellos que lo dominan consiguen la tan ansiada atención de los usuarios y, por lo tanto, de los potenciales clientes.

Cuando una empresa adapta un meme viral a su producto no está vendiendo de forma directa, sino que está estableciendo una conexión con la audiencia más joven y con la conversación del momento. Ejemplo claro de ello fue la escena de Montoya, el concursante del reality show 'La isla de las tentaciones' de Telecinco, cuya reacción ante la infidelidad de su pareja se convirtió en meme y fue utilizado por varias marcas para promocionar sus productos y generar impacto y visibilidad.

En este mundo, el influencer juega un papel central. Su capacidad para generar momentos virales lo convierte en aliado, ya que la publicidad busca integrarse de forma natural en el debate. Es por eso que muchos de ellos colaboran con artistas o muestran productos de varias marcas en sus contenidos. Pero lo viral es, a su vez, efímero. Las tendencias en redes se forman velozmente, pero también mueren en cuestión de días u horas, lo que obliga a las marcas y a los personajes públicos a ser ágiles y a adaptarse al contexto. Por ello, no triunfan los que más invierten, sino los que mejor entienden la cultura digital.

Estos son algunos de los momentos más virales del pasado año:

Rosalía y el anuncio de su disco en redes Más de 90.000 personas siguieron el directo que Rosalía hizo este octubre en TikTok para anunciar el lanzamiento de su nuevo disco, Lux. En él, llegaba por sorpresa a la Plaza de Callao, desatando la locura entre sus fans y viralizando el momento en internet.

Extraño vínculo entre Ariana y Cynthia Las protagonistas de Wicked, Ariana Grande y Cynthia Erivo, se volvieron virales durante la promoción de la película. Su aparente extraña relación, con gestos y miradas, hizo que todo el mundo hablara de ello en redes. ¿Amistad real o estrategia de marketing?

Katy Perry visita el espacio La cantante de pop Katy Perry viajó al espacio en abril a bordo de una nave de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos. Su aventura fue muy comentada en redes como forma de promoción, ya que fue allí donde mostró la lista de canciones de su nueva gira musical.

Cuando lo viral se traduce en accidente En un concierto de Coldplay, la KissCam enfocó a una pareja que reaccionó con nerviosismo. Las redes la identificaron y se descubrió una infidelidad. Días después, ambos tuvieron que dimitir de sus cargos en la empresa Astronomer y desataron varios memes.