Las mejores excursiones familiares a un paso de Girona para disfrutar de la naturaleza

Las posibilidades turísticas de Girona son infinitas. Además de recorrer la conocidísima Costa Brava, también se puede visitar el itinerario megalítico en Roses o los campos de arroz en Pals, entre otras. Sin embargo, la montaña y los saltos de agua de la Garrotxa han pasado a un segundo plano, dejando al margen grandes atractivos de la provincia.

Esta comarca ubicada en el sur de los Pirineos ofrece decenas de opciones de senderismo para todos los niveles y públicos. Además de visitar pueblos muy icónicos como Besalú o Olot, a continuación te mostramos otras opciones de la Garrotxa para adentrarte en la naturaleza.

Circuito de volcanes

Uno de los mejores planes de la Garrotxa es una ruta entre Olot y Les Preses, en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, donde podrás disfrutar de los volcanes Montolivet, Montsacopa, Garrinada y Bisaroques. Es un recorrido circular de casi 11 kilómetros que se puede realizar en menos de 3 horas.

El volcán Croscat, en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. / Agència Catalan de Turisme

Ruta de cascadas

Otra opción de senderismo es acudir al Salt del Brull y el Gorg Blau, dos mágicos saltos de agua. El recorrido comienza en el municipio de Sadernes, aunque las dos cascadas se encuentran en Sant Aniol d’Aguja. Este recorrido de 15 kilómetros puede realizarse en menos de cinco horas, y posee decenas de rincones impresionantes durante el camino.

Ascenso a dos cimas

En una ruta de más de 10 kilómetros y con 1.000 metros de desnivel, podrás conocer dos cimas de la región: Puigsacalm y Puig dels Llops. Esta ruta comienza desde la localidad de Joanetes, ubicada en la Vall d'en Bas, que también ofrece otra interesante opción de senderismo hasta su conocido mirador. Desde este pueblo, comienza la ascensión a estos dos puntos, una alternativa para personas más experimentadas y sin vértigo, que puede conllevar hasta ocho horas de recorrido.