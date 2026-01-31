Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Duero rebosa en Zamora tras las últimas lluvias y nevadas

La Confederación Hidrográfica del Duero ha comunicado el nivel de alarma en ríos de Salamanca y León

El río Duero a su paso por la ciudad de Zamora, este viernes.

El río Duero a su paso por la ciudad de Zamora, este viernes. / EFE

EFE

Zamora
Por qué confiar en El Periódico

La crecida del río Duero como consecuencia del deshielo y las lluvias de los últimos días ha hecho que el caudal del río ronde ya los 450 metros cúbicos por segundo este sábado por la mañana en Zamora, ciudad en la que ha inundado paseos ribereños y algunos elementos del mobiliario urbano de la zona de esparcimiento de Los Pelambres.

La situación ha llevado a la Concejalía de Protección Ciudadana a precintar el acceso a algunos de los paseos ribereños y a pedir a la población que extreme la precaución al transitar por zonas cercanas al río y respeta las indicaciones y limitaciones de paso.

El caudal ha crecido la última jornada cerca de 50 metros cúbicos por segundo hasta alcanzar 448,92 pasadas las diez de la mañana de este sábado, según la medición en tiempo real de la Confederación Hidrográfica del Duero en la estación de aforo de Zamora, donde el nivel del río era a esa hora de 1,15 metros.

Los datos de la CHD indican que en la cuenca hidrográfica este sábado por la mañana se encontraba en nivel de alarma el río Huebra a su paso por Puente Resbala en Salamanca y en nivel de alerta el río Cea en Valderas (León), el Duero en Saucelle (Salamanca) y el Támega en Rabal (Ourense).

